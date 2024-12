Il Celle Varazze si avvicina alla vetta, Pisano: “Godermela? Non c’è tempo, l’agenda è fitta”

Il Celle Varazze batte in rimonta 2 a 1 il Pietra Ligure tra le mura amiche dell’Olmo-Ferro e si porta a -4 dalla capolista Rivasamba. L’obiettivo primo posto torna a essere vicino dopo l’inizio di campionato stentato. Oggi gli orange hanno pareggiato 1 a 1 contro la Golfoparadiso. Per mister Mario Pisano non poteva essere una partita come le altre visti i suoi lunghi trascorsi nel Pietra Ligure. Ma l’allenatore non si è fatto prendere da sentimentalismi parlando di una gara preparata come le altre. Poco tempo per festeggiare visto che gli investimenti delle civette impongono celebrazioni solo quando e se sarà raggiunto l’obiettivo Serie D.

“Una partita abbastanza equilibrata – commenta l’allenatore andorese -. Finita la partita tendo ad analizzare le parti che non sono andate bene quindi ho dei ricordi sfocati e non sono lucidissimi. Galatolo ha fatto un goal straordinario del 2 a 1. Partita intensa e appena è finita ho iniziato a pensare a domani e a Loano. Quando devi fare un certo tipo di campionato non hai tempo di dire ‘che bello’. Sulla mia agenda c’è che stasera devo iniziare a rivedere la partita e finire di analizzarla domani. Poi, bisogna raccogliere informazioni sulla S.F. Loano”.

Non è stato un pressing a tutto campo quello del Celle Varazze: “Sapevamo che loro gestiscono bene nella prima parte di campo quindi abbiamo scelto di non fare pressioni dispendiose. Quando abbiamo consolidato il gioco nella loro metà campo abbiamo fraseggiato bene e con qualità. Galatolo e Preti hanno fatto una partita straordinaria come tutta la squadra. Nei primi venti minuti loro hanno fatto molto meglio ma noi poi siamo cresciuti facendoci preferire nella ripresa“.

Ora il Celle Varazze ha ingranato la marcia giusta ma Pisano sottolinea come i punti persi non siano stati solo con Valmati, visto che all’inizio della sua gestione sono arrivati i passi falsi contro Rivasamba e Bogliasco: “Alla prima e alla terza abbiamo perso. Ci è voluto del tempo perché non ho la bacchetta magica. Non sono un rivoluzionario né uno stregone. Ho portato ordine. Oggi abbiamo vinto di nuovo in rimonta, non è un caso. Sì, la sento mia questa squadra da due settimane a questa parte. Ma non per il risultato. Non bisogna farsi condizionare dal risultato. Sento mia questa squadra dagli allenamenti. Prima della Golfoparadiso ho visto un allenamento dove la palla andava a mille all’ora”.

Una partita come le altre: “Sarei stato banale a preparare questa partita diversamente. Delle mie emozioni non interessa nulla a nessuno. Ho grande rispetto per le persone che ho trovato qui al Celle Varazze, che mi hanno riesumato dopo un anno in cui era andato tutto mai“.

Due giocatori dalla Serie D si sono da pochissimo aggregati al gruppo: “Sassari e Silvestri? Portano un contributo individuale a un collettivo che funziona”.