Il buon proposito del Vado si chiama Serie C, Tarabotto: “Ridare a club e città l’antica importanza”

Vado è una città del calcio. Nome che si legge in qualsiasi volume che ripercorre la storia del pallone italiano perché – come arcinoto – i rossoblù vinsero la prima Coppa Italia. Era il 1922. Più di 100 anni dopo, la famiglia Tarabotto ha deciso di provare a riportare il club alla ribalta nazionale. Investimenti importanti per tentare il salto il Serie C. Obiettivo che, se raggiunto, riporterebbe dopo quasi dieci anni il professionismo nella provincia di Savona. Una stagione partita con un esonero e che ora vede la squadra a -5 punti dalla capolista Bra. Il direttore sportivo Luca Tarabotto fa il punto alla vigilia del nuovo anno.

Una prima parte di stagione travagliata, ma ora il Bra è nel mirino…

Dal punto di vista organizzativo e della costruzione della squadra ho avuto la possibilità di conoscere persone nuove come De Lucia e Mancuso. Quando si conoscono persone nuove è sempre un arricchimento. Abbiamo faticato un po’ tutti, l’allenatore era preparato e giovane. A volte serve l’esperienza per superare certe difficoltà. Abbiamo comunque tutt’ora l’idea di puntare su allenatori giovani. Non era facile con questa squadra. De Lucia sicuramente si toglierà soddisfazioni.

Prima Gianluca Olivieri, ora lavoro a stretto contatto con Paolo Mancuso. Come procede il vostro tandem?

Mi hanno sempre comandato tutti. Se lo fanno bene, li facciamo comandare. Abbiamo due modi diversi di lavorare, lui dal punto di vista di conoscenza, esperienza e applicazione è una persona molto preparata. Sotto il punto di vista dei rapporti umani, della sensibilità e di un sorriso in più mi prendo qualche merito io. Lui ha avuto sempre la libertà di muoversi a suo modo. Abbiamo sempre cercato di andare d’accordo su tutto.

Talvolta, anche in categorie molto basse, sentiamo molti allenatori alzare i toni o professarsi come santoni del pallone. Mister Marcello Cottafava è l’antipersonaggio in questo senso. Ma è sempre così pacato?

Probabilmente questa è la sua forza. Gestisce bene la sua persona e quindi gli altri. So che poi tranquillissimo non lo è. Sa dare equilibrio all’interno dello spogliatoio e nel lavoro sul campo. Mi auguro che possa sfogar il suo controllo con una gioia. È il secondo anno che lavora con noi e devo dire che c’è ancora più sintonia. Cottafava è un allenatore intelligente, che sa cambiare quando serve. Come dimostra il passaggio dalla difesa a tre alla linea a quattro.

In primavera sembravate destinati a una rivoluzione che vi avrebbe riportato ad alti livelli entro un biennio. Poi però avete spinto sull’acceleratore. Cosa ha fatto la differenza?

Una cosa su tutte. L’entusiasmo del presidente Franco Tarabotto, che ci ha dato la possibilità di creare un gruppo importante.

Avete rinforzato l’attacco riportando Merkaj in rossoblù…

Questo è la manifestazione che la società ci crede. Donaggio è tornato in campo da poco. Davanti avevamo “solo” Vita e Alfiero, era normale auspicare subito il rientro di Donaggio e cercare anche un altro giocatore con caratteristiche diverse. Quattro giocatori davanti con caratteristiche diverse che si possono combinare bene. Una squadra che vuol vincere deve aver alternative della stessa qualità…

L’arrivo davanti alla difesa di Pisanu, ex Albenga, è stata la svolta? Prima di lui Lora sembrava far fatica in quel ruolo…

Lora è un giocatore non discutibile. Forte, di personalità anche all’interno dello spogliatoio. Secondo me si trova meglio in un centrocampo a due. Il ruolo di play lo esalta meno. Anche come mezzala può far bene visto che sa fare bene l’ultimo passaggio. Pisanu è un play naturale. Con il suo modo di giocare ci ha dato un equilibrio importante che prima non avevamo.

Ogni anno Vado cambia molto con la conseguente necessità di conoscere meglio molti giocatori nuovi. Chi ti ha colpito particolarmente?

Premetto che sono molto affezionato a giocatori storici come Capra e Casazza. Abbiamo tanti giocatori con forte personalità. Se devo citarne alcuni, posso dire di essere rimasto colpito dalla professionalità di Alfiero, oltre al fatto che si tratta di un ragazzo molto intelligente e a modo. Mi ha impressionato anche Cottarelli, un ragazzo sempre attento e convito di quello che fa.

Dal mazzo imprevisti avete pescato la sorpresa Bra, che conduce il campionato fin dalla prima giornata…

Del Bra mi limito a leggere i numeri oltre a conoscere la squadra e l’allenatore. Prende pochissimi goal e ne fa tanti. Hanno un contesto in cui due bravi attaccanti, che però non sono mai stati bomber di razza, come Minaj e Costantino hanno segnato a raffica. Penso che proprio la vittoria per 5 a 0 contro di noi alla terza giornata abbia fatto scattare qualcosa in loro. Lavorano da tempo con lo stesso zoccolo duro di giocatori.

Sfida Bra vs Vado?

C’è anche il Città di Varese, che a differenza del Bra ha dichiarato fin da subito di voler tornare in Serie C. Sono due ambienti diversi. Il Bra ha poche pressioni mentre l’ambiente di Varese nutre grande aspettative trattandosi del club che rappresenta una città grande. Tra le squadre affrontate mi ha impressionato la NovaRomentin. Delle altre non coinvolte nei primissimi posti, penso che faccia un bel gioco il Gozzano.

Che rabbia farebbe perdere il campionato per due punti, persi nell’1 a 1 contro un Albenga che dalla settimana dopo ha praticamente smantellato la squadra subendo sconfitte a ripetizione, tra cui quella contro il Bra?

Albenga è una piazza che mi piace, seguita da tifosi. Una società che deve essere rispettata. Però sicuramente sia per chi si deve salvare sia per chi deve vincere, non ottenere l’obiettivo per un paio di punti farebbe male. La Federazione o chi per essa dovrebbe esaminare più a fondo questa situazione. Noi abbiamo pareggiato 1 a 1 mentre la domenica dopo hanno preso otto goal. A prescindere dalla Federazione, non so se sia la scelta giusta da parte di famiglie e procuratori portare ragazzi giovani a giocare lì.

Tornando al Vado, l’obiettivo è davvero grande per una provincia che manca dal professionismo dalla stagione 15/16 con il Savona in Lega Pro…

Ci piacerebbe ridare a Vado e al Vado il lustro dei tempi antichi . E vorremmo che questo nostro percorso fosse accompagnato da tutta la comunità. Talvolta arrivano critiche, legittime, ma a volte fare piacere sentir dire ‘almeno ci hanno provato’. Siamo una famiglia genovesi e da buoni genovesi facciamo le cose e forse pecchiamo nel promuoverci. Ma devo dire che vedo più persone al campo. Certo noi questo seguito dobbiamo davvero sudarcelo. In ogni caso, Il Vado sta dimostrando la società che è, dove tutti rispettano i propri ruoli. Andiamo al campo in serenità e gioia. Tutto ciò è creato dal presidente Franco Tarabotto con l’aiuto del dottor Costa.

Un bilancio sul lavoro delle giovanili?

Ottimo il lavoro del settore giovanile. Sabrina Traina e Emiliano Forzato stanno gestendo bene il tutto. Eretta e Bossolino li conosciamo tutti. Sta facendo un ottimo campionato la Juniores nazionale. Portiamo quattro/cinque 2007 in prima squadra. Non è facile farsi spazio a livello di campo. Dobbiamo gestirli bene, stanno con i grandi e questo li fa crescere. Ci potrà essere la possibilità di fare anche del campo col tempo. E, chissà, magari in Lega Pro…