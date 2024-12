Il 2025 diventa un caleidoscopio di colori con il calendario della Croce Bianca di Andora

La Croce Bianca di Andora ha deciso di portare gioia e colore nelle case, negli uffici e in tutti i luoghi possibili, con il suo calendario 2025.

Per questo motivo, la scorsa primavera è stato indetto un concorso chiedendo ai bambini delle scuole primarie del comprensivo di realizzare dei disegni ispirati al mondo della Croce Bianca, del volontariato e del soccorso.

“L’adesione da parte dei piccoli artisti è stata talmente elevata che servirebbe un calendario con più di cento mesi per potere esporre tutti i disegni” fanno sapere i vertici della Pubblica Assistenza andorese. “Le opere realizzate dai pittori in erba sono state raccolte tutte e tra queste sono stati selezionati dodici disegni che accompagneranno mese per mese chiunque deciderà di regalarsi questo coloratissimo calendario”.

Con tutti gli elaborati raccolti verrà creato un grande collage che verrà esposto in maniera permanente presso la sede della Croce Bianca.

I calendari saranno disponibili dall’8 dicembre presso lo stand alla Fiera del Vino di Andora a Molino Nuovo e presso la sede della Croce Bianca di Andora.