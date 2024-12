Savona. Questa mattina il reparto di pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona si è nuovamente trasformato in un luogo speciale per tutti i pazienti. Per la prima volta, i Supereroi Acrobatici hanno fatto il loro spettacolare ingresso nella pediatria dell’ospedale savonese, scendendo letteralmente dal tetto del reparto per portare doni e sorrisi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione CRESCI e le Principesse in Corsia.

Per Alberto Gaiero, responsabile della Pediatria Gaslini di Savona, queste attività non sono solo un’occasione di svago, ma un vero e proprio supporto terapeutico:“Abbiamo la fortuna di avere molti amici che ci sostengono. Iniziative come la clown terapia e la scuola in ospedale ci aiutano tantissimo. Oggi, con i Supereroi Acrobatici, abbiamo visto qualcosa di davvero unico. Queste figure hanno una valenza terapeutica: aiutano i bambini a sentirsi più sereni, anche durante alcune procedure mediche più o meno banali, come un prelievo, una flebo una iniezione”.

I supereroi hanno regalato un’esperienza unica ai bambini: “La nostra idea è continuare ad affiancare all’assistenza medico-infermieristica professionale anche questi momenti – ha aggiunto Gaiero – Chissà, forse durante le vacanze di Natale avremo qualche altra sorpresa…”.

L’associazione SEA (Supereroi Acrobatici) è nata dal desiderio di alleviare la sofferenza dei bambini ricoverati, regalando momenti di gioia e spensieratezza. Fondata da Anna Marras, mamma che ha vissuto in prima persona la difficile realtà ospedaliera, l’organizzazione ha già realizzato oltre 300 eventi in tutta Italia.

Alessia Uccello, responsabile nazionale dell’associazione, ha spiegato: “Ovunque c’è un bambino che lotta, c’è un supereroe pronto a combattere al suo fianco. Oggi, a Savona, collaboriamo con le Principesse in Corsia per portare insieme magia e speranza. Ogni sorriso che vediamo è la conferma che stiamo percorrendo la strada giusta”.

Le Principesse in Corsia, note per le loro attività nel savonese, hanno accolto i supereroi a terra, accompagnando i bambini in un viaggio di fantasia: “Sognare oltre la malattia è possibile. Con i nostri colori e la nostra autenticità vogliamo ricordare a ogni bambino che è speciale, anche nei momenti più difficili,” raccontano sul loro sito ufficiale.

Durante la giornata, i piccoli pazienti hanno ricevuto gadget a tema e piccoli doni. L’evento, reso possibile anche grazie al sostegno della Società di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo”, si è trasformato in una festa di solidarietà che ha coinvolto non solo i bambini, ma anche le loro famiglie e gli operatori sanitari.

Con eventi come questo, il reparto di pediatria di Savona si conferma un luogo non solo di cura, ma anche di umanità e accoglienza: “Grazie a queste iniziative, possiamo donare ai bambini un po’ di serenità. E questo è il regalo più bello che possiamo fare. Ringrazio davvero tutti per l’aiuto che ci stanno dando. Tutto questo è il segno che la pediatria sta lavorando bene, e la nostra utenza apprezza molto quanto fatto sinora”, ha concluso il dottor Gaiero.