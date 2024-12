I ragazzi del liceo Giuliano della Rovere nel Barolo per scoprire storia e forme di imprenditorialità langarola

Savona. La classe prima del liceo del Made in Italy avviato presso il liceo Giuliano della Rovere di Savona ha effettuato una visita di istruzione a Barolo al fine di scoprire la storia e le forme dell’imprenditorialità langarola. Uno degli obiettivi di tale liceo è infatti quello di formare professionisti capaci di promuovere e valorizzare la produttività italiana anche nell’ambito del mercato internazionale. Dunque si è inteso partire proprio da un modello esemplare di imprenditorialità che ha saputo trasformare un territorio e creare un prodotto ed un marchio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, il Barolo appunto.

Gli studenti, accompagnati dalla professoressa Chiara Faucci e Gianmarco Grappiolo hanno dapprima visitato il museo del WiMu dove attraverso un percorso multimediale e interattivo hanno potuto ripercorrere il rapporto antico che lega l’uomo al vino, attraverso le culture, lungo i millenni, nei rapporti con diverse religioni e filosofie.

Quindi hanno passeggiato lungo i sentieri che collegano Barolo a Monforte per visionare le forme dell’antropizzazione di questo territorio e comprendere come le tipologie colturali e i diversi assetti dei vigneti non siano casuali ma originati dalla necessità di ottimizzare la produttività degli impianti e la qualità del vino.

Hanno poi effettuato la visita guidata all’interno dell’azienda agricola GD VAJRA dove la signora Francesca, figlia del titolare, ha raccontato la storia dell’azienda, dalle prime origini quale piccolo podere di una famiglia di contadini, e come sia diventata con la passione, la fatica e la determinazione propria degli uomini e delle donne di Langa, un’azienda di importanti dimensioni. Dietro richiesta degli studenti e degli insegnanti è stata illustrata la gestione e l’organizzazione dei sistemi produttivi e di commercializzazione. In particolare si è posta attenzione alle scelte ecologiche che l’azienda ha inteso intraprendere non solo mediante la tutela di sistemi biologici di coltivazione, ma anche impostando la produzione sui principi etici di rispetto del lavoratore e del riconoscimento del suo valore all’interno dell’azienda.

La prof.ssa Faucci afferma che è stata una visita illuminante sotto diversi aspetti: non solo perché ha fornito una chiara esemplificazione dello spirito imprenditoriale che il liceo Made in Italy mira a sostenere e promuovere, ma anche perché le Langhe raccontano davvero quali risultati possa raggiungere l’ingegno umano, cosa possa fare il lavoro, quali frutti sappia dare la terra a chi la ama.