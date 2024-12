I Giardini di Villa della Pergola entrano nella Royal Horticultural Society: ne fanno parte solo 27 giardini fuori dal Regno Unito

Alassio. La più prestigiosa associazione orticolturale al mondo, l’inglese Royal Horticultural Society, ha selezionato i Giardini di Villa della Pergola di Alassio come loro Partner Garden. Questo prestigioso riconoscimento è attribuito a soli 231 giardini in tutto il mondo, di cui appena 27 situati al di fuori del Regno Unito.

“Un riconoscimento che certifica l’importanza botanica dei Giardini e arriva nell’anno di un anniversario importante: il 2024 è infatti il diciottesimo anniversario dal salvataggio di Villa della Pergola da una potenziale speculazione edilizia che ne avrebbe potuto cancellare per sempre la storia”, spiegano dai Giardini.

Commenta Silvia Arnaud Ricci, storica dell’arte e proprietaria: “È una notizia incredibile che ci rende molto felici. Quando 18 anni fa, con mio marito, abbiamo deciso di salvare Villa della Pergola da una potenziale speculazione edilizia qualcuno ci aveva preso per matti, altri hanno immaginato che avessimo in testa qualche progetto faraonico. Invece volevamo solo dare un segnale importante: è possibile far rivivere una proprietà con grande valore storico preservandola, restaurandola e valorizzandola”.

“Abbiamo riscritto il destino di Villa della Pergola che è diventata una storia di resistenza e resilienza, in cui il genius loci e l’amore per la propria terra hanno sconfitto il cemento e la distruzione. Come famiglia siamo contenti di averlo fatto. Abbiamo salvato un pezzo di patrimonio storico e culturale di Alassio e della Riviera Ligure rendendolo fruibile a tutti”.

La Royal Horticultural Society: il gotha mondiale dei giardini

La Royal Horticultural Society è la più importante e celebre charity nel mondo della botanica, dell’orticoltura e della ricerca scientifica. È sinonimo mondiale di eccellenza botanica e ogni anno organizza eventi di fama internazionale, come il celebre Chelsea Flower Show. È stata fondata nel 1804 da Sir Joseph Banks e John Wedgwood ed è legata storicamente alla Famiglia Reale Britannica.

Il Patron della Royal Horticultural Society è Re Carlo III, succeduto in questo ruolo a sua madre, la Regina Elisabetta II. Essere Partner Garden della RHS significa entrare in un club esclusivo che comprende 231 giardini di cui solo 27 al di fuori del Regno Unito, e di cui ora i Giardini di Villa della Pergola fanno parte. Il commento di Prunella Murray, RHS Partner Gardens Manager “Siamo estremamente orgogliosi dei nostri Partner Gardens, ciascuno dei quali è unico e straordinario. I nuovi giardini arricchiscono la varietà e la qualità del programma”.

I Giardini di Villa della Pergola

Villa della Pergola e i suoi Giardini affondano le proprie radici nella storia del ponente ligure e sono “il simbolo di un impegno profondo verso la conservazione e la valorizzazione culturale. Esistono grazie a un ‘folle’ gesto d’amore messo in atto da Silvia e Antonio Ricci nel 2006. Un gesto che, ben 18 anni fa, ha permesso di salvare gli edifici e il Parco, e con essi una parte della collina di Alassio, da una speculazione edilizia che ha rischiato di cancellare per sempre un patrimonio storico, naturale e culturale inestimabile”.

Al parco è stata data nuova vita grazie all’intervento dell’architetto paesaggista di fama internazionale Paolo Pejrone: “Nel processo si è rispettata la storia del luogo con la convinzione che un grande parco storico è prima di tutto un essere vivente, che muta e si trasforma con il passare degli anni. Sono state create nuove collezioni che sono oggi celebri nel mondo botanico, come quella dei glicini, la più importante in Italia, e quella degli agapanti, la più grande in Europa per varietà e vastità. I Giardini hanno anche dato rifugio a piante salvate dalla distruzione in altre parti d’Italia come i secolari alberi di mirto che arrivano da un antico convento della Sicilia.”

“In questo affresco naturale si trova la flora mediterranea ed esotica sempreverde – tratto distintivo del parco – con pini marittimi, mirti, carrubi, ulivi, mandorli, cipressi, cedri del Libano, lecci, sapientemente messi a dimora vicino a jacarande, araucarie, tra rarità come la Wollemia nobilis, strelizie giganti, diksonie, cactacee e palme canariensis salvate dal punteruolo rosso. In un percorso di profumi e colori si svelano le fioriture stagionali di rose, tumbergie, spiree, ortensie quercifoglie, oleandri, pelargoni odorosi, bouganvillee, dature, bignonie, solanum, gelsomini, fiori di loto e ninfee che vivono nei laghetti e nelle fontane del parco”.

L’imponente recupero e il costante impegno hanno portato I Giardini di Villa della Pergola a vincere il premio il “Parco più Bello d’Italia” nel 2022.

A maggio 2024 Silvia Arnaud Ricci vince il premio Orticola-iO Donna, per il suo impegno a restituire tratti importanti del patrimonio paesaggistico e storico del nostro Paese.

“Grazie ai continui riconoscimenti e alla loro fama internazionale, i Giardini rappresentano oggi uno dei simboli della città di Alassio e della Liguria: considerati una meta imperdibile, integrano l’offerta turistica del territorio, contribuendo a rendere la città e l’intero territorio sempre più emblema di destinazione green per gli appassionati di botanica”.

Visite Guidate Speciali

Per festeggiare l’entrata nella Royal Horticultural Society come Partner Garden, verranno attivate a dicembre e gennaio visite guidate tematiche esclusive, in cui per la prima volta in assoluto saranno visitabili anche gli affascinanti spazi interni museali di Villa della Pergola.

I Giardini, inoltre, saranno visitabili fino a fine Gennaio 2025 con visite guidate che proseguiranno tutti i giorni alle 11:30. A febbraio, i Giardini saranno accessibili esclusivamente a gruppi privati e scolaresche.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale, dove è possibile trovare tutte le informazioni sugli orari e le disponibilità: giardinidivilladellapergola.com. Per maggiori informazioni si può chiamare il +39 0182 641599