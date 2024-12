Grave guasto alla linea elettrica, treni fermi tra Varazze e Genova Voltri e circolazione bloccata

Varazze. Inizio venerdì difficile per i pendolari che utilizzano i treni tra Savona e Genova. Dalle 7.54, infatti, la circolazione è sospesa tra Varazze e Genova Voltri a causa di un guasto alla linea elettrica.

Secondo quanto riferito da Trenitalia, il problema sarebbe causato da una lamiera che il forte vento ha fatto cadere sulla linea aerea di alimentazione elettrica dei treni, danneggiandola.

Il problema sta causando ritardi ad alcuni treni, come l’Intercity 505 per Roma che nel momento in cui scriviamo (ore 8.20) è fermo a Savona. Non risulta partito nemmeno il regionale 12341 per Genova Brignole. Fermo tra Sestri e Voltri, invece, il regionale 3360 in direzione Ventimiglia.

Trenitalia ha già richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. Dopo i primi rilievi dall’azienda confermano che il danno è grave: al momento non si hanno previsioni sulla ripartenza.