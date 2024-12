Giornate Fai per le scuole, circa 400 studenti alla scoperta della Loggia comunale e di piazza dei Leoni ad Albenga

Albenga/Alassio. Hanno visto la partecipazione di circa 400 studenti delle scuole del primo ciclo di studi (nove classi della scuola primaria, sette classi della scuola dell’infanzia, cinque classi della scuola secondaria di primo grado, per un totale di circa quattrocento bambini e ragazzi) le Giornate Fai per le scuole tenutesi dal 19 novembre al 4 dicembre.

Quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione di Palazzo Oddo, del Comune di Albenga e dell’UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani), la delegazione FAI di Albenga-Alassio ha aperto al mondo dell’istruzione la loggia comunale e piazza dei Leoni, con la finalità di far scoprire agli alunni degli istituti scolastici ingauni il fascino culturale del centro storico di Albenga. Gli studenti hanno avuto modo di conoscere la loggia comunale, approfondendo la funzione civica di questa e vedendo le bellezze archeologiche e artistiche ivi custodite; successivamente, sono andati alla scoperta di piazza dei Leoni, comprendendone l’importante valore per la storia della città.

Gli alunni del primo anno della scuola secondaria di primo grado hanno aderito al progetto Apprendisti Ciceroni, il quale prevede che un gruppo di alunni sia preparato relativamente alla storia di un determinato bene culturale locale, in modo tale che, in seguito, questo sia in grado di spiegare le particolarità di uno specifico luogo ai compagni della loro stessa classe. Tale attività di formazione è gestita dai volontari della delegazione FAI di Albenga-Alassio e dai professori della scuola secondaria di primo grado.

I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, inoltre, hanno iniziato ad avvicinarsi alle bellezze culturali di Albenga per mezzo di attività ludiche e interattive, preparate e gestite dai volontari della delegazione FAI di Albenga-Alassio, dai docenti degli istituti scolastici e da figure esterne (ex insegnanti in pensione).

Le Giornate FAI per le scuole sono un’opportunità unica per avvicinare il mondo dei giovani alla cultura e alla storia locale e per vivere un’esperienza formativa di “educazione tra pari”. Infatti, il FAI crede fortemente che solo sensibilizzando e coinvolgendo attivamente le nuove generazioni sia possibile tutelare e valorizzare i beni del nostro territorio. Come ogni anno, l’istituto comprensivo Albenga 1 e l’istituto comprensivo Albenga 2 hanno preso parte a questo evento con la passione e con la serietà che contraddistinguono i suoi insegnanti e studenti.

I docenti interessati a future attività del FAI potranno ricevere informazioni inviando una mail a albenga@delegazionefai.fondoambiente.it, oppure visitando il sito www.faiscuola.it. Per essere costantemente aggiornati sugli eventi della Delegazione FAI di Albenga-Alassio, si consiglia di seguire anche i canali social Facebook e Instagram del Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio.