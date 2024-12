Giornata nera per i treni, terzo guasto in Liguria. Circolazione sospesa per 4 ore sulla Genova-Milano

Liguria. Giornata nera per le ferrovie liguri. Dopo i due guasti di questa mattina (prima alla linea elettrica in stazione a Savona, poi un malfunzionamento tra Savona e Varazze), nel pomeriggio arriva la sospensione (durata 4 ore) delle circolazione dei treni sulla linea Genova-Milano a causa di un “problema tecnico all’infrastruttura in prossimità di Voghera”.

Si è verificato anche un terzo guasto sulla linea ferroviaria ligure intorno alle 19 di oggi pomeriggio: la circolazione è ancora rallentata per tra Genova Nervi e Recco. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti.

Il Gruppo Fs comunica che “sta progressivamente tornando alla normalità la circolazione sulla linea ferroviaria Milano – Genova. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono intervenuti sin da subito per ristabilire la piena funzionalità della linea. Sono state potenziate, inoltre, l’assistenza e le informazioni a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni”.

Diversi i ritardi e i disagi per i viaggiatori della linea: “I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 45 minuti. I treni Intercity ed Eurocity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti e subire limitazioni di percorso. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni”

Treni Intercity ed Eurocity direttamente coinvolti:

IC 670 Livorno Centrale (11:24) – Milano Centrale (16:06)

IC 669 Milano Centrale (14:05) – Livorno Centrale (18:42)

IC 1539 Savona (14:42) – Milano Centrale (17:01)

IC 641 Milano Centrale (15:10) – Ventimiglia (19:04)

IC 673 Milano Centrale (16:05) – Livorno Centrale (20:35)

EC 327 Zürich Hauptbahnhof (10:33) – Chiasso – Genova Piazza Principe (15:52)

EC 326 Genova Piazza Principe (18:09) – Chiasso – Zürich Hauptbahnhof (23:27)

Treni Intercity direttamente coinvolti parzialmente cancellati:

IC 674 Livorno Centrale (13:24) – Milano Centrale (18:03): oggi termina la corsa ad Arquata Scrivia.

IC 635 Ventimiglia (15:10) – Milano Centrale (19:03): oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

IC 673 Milano Centrale (16:05) – Livorno Centrale (20:35): oggi ha origine da Genova Piazza Principe.

IC 680 La Spezia Centrale (16:38) – Milano Centrale (20:05): oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe.

IC 675 Milano Centrale (17:05) – Ventimiglia (21:07): oggi ha origine da Genova Piazza Principe.

IC 679 Milano Centrale (18:05) – Livorno Centrale (22:35): oggi ha origine da Arquata Scrivia.