Garlenda, parcheggio in zona via Villafranca: mozione del consigliere Tezel per chiedere l’apertura in vista della stagione estiva

Garlenda. “Si è tenuto ieri sera il consiglio comunale di Garlenda con argomenti molto importanti per il paese. La maggioranza ha votato compatta contro la mozione presentata dal Consigliere Comunale Tezel per la realizzazione di un parcheggio ora terminato al rustico in via Villafranca. Sulla mozione hanno votato a favore anche i Consiglieri Comunali Robello de Filippis e Mamentini.

“Accorati gli interventi dei consiglieri di minoranza affinché il comune si faccia da subito promotore per l’acquisizione dell’area che dopo l’asta fallimentare è stata acquisita da una decina di cittadini di Garlenda – scrive il consigliere di minoranza Tezel -. Un’ opera attesa dalla collettività e commercianti della zona specie dopo che il cantiere di costruzione del nuovo ponte sul Lerrone ha cancellato decine di posti auto della zona. La maggioranza ha fortemente sostenuto che non deve essere il comune ad avviare una trattativa con i proprietari per arrivare alla cessione del soprasuolo dell’autorimessa ma bensì i proprietari devono avviare una interlocuzione con il comune. Inoltre, il Sindaco Navone ha indicato che la soluzione del problema parcheggi nella zona verrà inserita nel futuro Piano Urbanistico Comunale”.

La mozione del consigliere Tezel era finalizzata a dare un forte mandato del consiglio comunale al Sindaco non solo ad interessarsi della mancanza di parcheggio nella zona di Via Villafranca ma di farsi promotore di ogni azione necessaria per l’apertura del parcheggio già in vista della stagione estiva.

“Sono sicuro che aprendo un dialogo tra amministrazione e proprietari dell’area questa importante e tutto sommato semplice opera potrà essere realizzata e sono convinto che non sarà necessario grazie alla buona volontà delle parti di non rinviare questo problema della zona di Villafranca di anni allorquando verrà approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale. Ho auspicato dal primo momento la convergenza di maggioranza e minoranza per realizzare questa piccola ma importante opera di urbanizzazione purtroppo ciò non è avvenuto comunque sono ancora disponibile a contribuire nell’interesse di Garlenda ad agevolare ogni forma di dialogo tra i cittadini e il Sindaco per realizzare il nuovo parcheggio”, ha detto ancora Tezel.

Il Consiglio Comunale oltre ad esaminare l’importante progetto della costruzione del nuovo Fiat club 500 ha trattato tre importanti convenzioni tra il Comune di Garlenda e il Comune di Alassio in campo di servizi sociali, polizia locale, pratiche paesaggistiche.

“Il sindaco nei mesi scorsi aveva aperto alla disponibilità di confronto con l’opposizione proprio sul tema dei servizi comunali ciò purtroppo non è avvenuto. La maggioranza compatta ha rinnovato tutte le attuali convenzioni per servizi molto importanti per i cittadini senza tenere conto delle critiche mosse dall’opposizione – sottolinea -. Dinnanzi ad una mancanza di confronto tra maggioranza e opposizione per migliorare i servizi ai cittadini e specialmente per garantire lo sportello del cittadino e l’assistente sociale in comune a Garlenda nonché un vero ed efficiente servizio di polizia locale oggi limitato alla presenza degli agenti di Alassio in Garlenda solo due mattine al mese senza voler percorrere la possibile convenzione con la Polizia locale di Villanova d’Albenga più efficacie rispetto al servizio di Alassio che già ha grandi problemi sul suo territorio il mio voto è stato totalmente contrario. In campagna elettorale avevamo detto da subito la nostra contrarietà ai servizi convenzionati con il Comune di Alassio per ripristinare immediatamente le funzionalità basilari per i cittadini presso il Comune di Garlenda che al suo interno ha tutte le risorse umane e professionali per erogare tutti i servizi al cittadino senza imporre agli stessi trasferte ad Alassio”.

“Voto favorevole all’ultima variazione di bilancio alla luce di nuove risorse per l’assessorato ai lavori pubblici da impegnarsi entro fine anno di oltre 50.000 euro per manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano. Ho già avuto modo di segnalare in Consiglio Comunale lavori urgenti in Frazione Castelli spero vengano svolti essendo la frazione molto popolata. Altre risorse ammontanti a 16.000 euro per manutenzione del plesso scolastico a cui si aggiungono 1.700 euro per acquisto di beni. Maggiori risorse per le manifestazioni natalizia nonostante la riduzione di 2.000 euro alla Proloco associazione importantissima per i servizi turistici. Ottima notizia anche l’erogazione di un contributo statale di 2.200 euro a favore della disabilità tema a me molto caro. Davanti a queste nuove risorse non ci sono più scuse di mancanza di fondi per affrontare e risolvere alcuni problemi sul territorio, per i servizi sociali e scolastici. Mi attendo dal Sindaco un cambio di passo rispetto a questi mesi di stasi”, conclude.