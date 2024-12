Frana al Santuario, strada riaperta a doppio senso di circolazione: fine lavori a inizio 2025

Savona. Questa mattina, lungo la Strada Provinciale SP12 “del Santuario”, l’Ufficio Tecnico della Provincia ha predisposto un semaforo lampeggiante giallo, al fine di garantire la sicurezza della circolazione a doppio senso e segnalare il cantiere tuttora operativo.

La strada era stata chiusa a causa di una frana lo scorso marzo, poi riaperta dopo due mesi a una corsia a senso unico alternato.

Gli interventi previsti saranno concentrati sulla protezione delle palificate situate lungo la sponda fluviale, in attesa del rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’avvio delle operazioni all’interno dell’alveo.

Attualmente, il transito è regolato da segnaletica orizzontale provvisoria, contraddistinta da strisce gialle, e la strada è aperta su entrambe le corsie. La conclusione dei lavori, comprensiva della stesura del nuovo tappeto d’asfalto, è programmata per i primi mesi del 2025.

Dichiarazioni del Consigliere Delegato alla viabilità, Andrea Castellini: “La sicurezza e la funzionalità della SP12, arteria determinante non solo per i flussi quotidiani di persone e merci, ma anche per garantire mobilità e interventi in situazioni di emergenza, rappresentano una priorità imprescindibile. L’obiettivo è quello di restituire una strada sicura, grazie a interventi strutturali e alla posa di un nuovo manto stradale in grado di resistere nel tempo”.