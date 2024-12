A Savona torna OrientaRagazzi: dal 4 all’8 dicembre tornano Career Day e Speed Date. E da quest’anno arriva il weekend delle start up

Liguria. Dopo il successo dell’edizione genovese, che ha visto la presenza di 4.300 partecipanti e 155 aziende da tutta la Liguria, il Career Day di Orientamenti torna a Savona: il 4 e 5 dicembre la Fortezza del Priamar ospiterà 35 aziende con oltre 400 posizioni lavorative aperte. L’evento, che si svolge a Savona per il secondo anno consecutivo dopo la prima edizione del 2023, è organizzato da Regione Liguria tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) in collaborazione con Comune di Savona, Università degli Studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona.

Per i giovani savonesi e non solo si tratta di un’occasione unica per incontrare le principali aziende del territorio e conoscere tutte le opportunità lavorative ad esse collegate.

“I numeri del Career Day continuano a crescere certificando la bontà dell’iniziativa – spiega l’assessore alla formazione di Regione Liguria Simona Ferro. – L’anno scorso a Savona avevano partecipato 23 aziende del territorio, mentre quest’anno saranno 35: questo incremento ci dimostra che l’evento è attrattivo non solo per chi cerca lavoro, ma anche per chi lo offre. Un vero e proprio circolo virtuoso che crea occupazione. Le posizioni aperte al momento sono 407, ma questo dato è destinato a crescere ancora in questi due giorni che ci separano dall’evento”.

“Nel 2023 abbiamo voluto fortemente decentrare il Career Day organizzando una prima edizione savonese – dichiara l’assessore regionale alla programmazione del fondo sociale europeo Marco Scajola – La scelta si è rivelata vincente: per questo, in collaborazione con il Comune di Savona, riproponiamo l’evento convinti che possa nuovamente portare soddisfazione e beneficio a persone in cerca di lavoro e aziende partecipanti. Due giornate di incontro tra domanda e offerta di lavoro che, sono certo, riscuoteranno un grande interesse. Attraverso le straordinarie risorse del FSE continueremo a finanziare azioni strategiche, come questa, che diano ai cittadini liguri possibilità concrete di lavoro, formazione, ma anche di praticare sport e avere assistenza sociale. I risultati ottenuti fino a oggi, con la Liguria inserita tra le regioni più virtuose a livello italiano per la gestione del fondo, devono essere confermati e migliorati, laddove possibile, nei prossimi anni”.

Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore alle politiche educative e formazione del Comune di Savona, spiega cosa caratterizza l’edizione 2024: “Anche quest’anno OrientaRagazzi raddoppia con le iniziative legate all’orientamento al lavoro e alla conoscenza delle opportunità lavorative del nostro territorio: dopo l’ottima riuscita dell’edizione 2023, Savona ospita di nuovo il Career Day bellissima iniziativa di concreto incrocio fra domanda e offerta di lavoro, alla scoperta delle imprese del nostro territorio. Proseguiremo poi per il secondo anno con lo Speed Date dedicato all’incontro tra i giovani studenti e le imprese cooperative e si concluderà con un intenso weekend dedicato alle StartUp innovative con già 35 giovani partecipanti iscritti. OrientaRagazzi Lavoro può davvero rivestire un ruolo strategico importantissimo per i nostri ragazzi e per il nostro territorio che sempre più vorremmo diventasse luogo attrattivo dove scegliere di restare o di ritornare”.

“Non un career day, ma un momento di confronto e ispirazione – spiega Fabio Musso, coordinatore Legacoop per la provincia di Savona – La parola chiave è professioni del futuro: come la cooperazione può rispondere alle sfide dell’intergenerazionalità”.

“L’evento, aperto a tutti e per il quale non è richiesto essere esperti del settore, rappresenta un’opportunità unica per creare occasioni di incontro e condivisione di esperienze – precisano dall’associazione Savona Startup – Sarà un momento di confronto e arricchimento, ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo delle startup”.

La partecipazione è gratuita: per incontrare le aziende e prendere parte ai colloqui di selezione è sufficiente registrarsi sul sito orientamenti.regione.liguria.it, avendo cura di scegliere la giornata in base alle aziende di interesse. È comunque sempre possibile iscriversi direttamente in loco all’ingresso (dalle 9.30 alle 17).

Il 6 dicembre si terrà lo Speed Date: l’incontro per le scuole organizzato con LegaCoop e Confcooperative, un format giovane, pensato per gli studenti che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro e approfondire il mondo delle imprese cooperative. Saranno 11 le cooperative presenti che offriranno informazioni ma anche possibilità di tirocini e percorsi PCTO.

Tra le novità di quest’anno da segnalare c’è la prima edizione della startup weekend che si svolgerà dal 6 all’8 dicembre. Il Comune di Savona, infatti, ha scelto di supportare l’iniziativa dell’associazione Savona Startup fondata con l’obiettivo di promuovere imprenditorialità e innovazione nella provincia di Savona: l’evento seguirà un format internazionale che offre ai partecipanti l’opportunità di trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale in sole 54 ore, grazie al supporto di mentor e giudici esperti permettendo così ai giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro mettendosi in gioco come imprenditori.

OrientaRagazzi è il progetto del Comune di Savona realizzato con il contributo di Fondazione De Mari, la partnership con Orientamenti (progetto di Regione Liguria) e il supporto degli enti del territorio: Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Savona, Alfa Liguria, Università di Genova, Unione degli Industriali di Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria.