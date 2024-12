Flu Point Liguria, Pastorino: “Gestione improvvisata, effetti nulli”. L’assessore regionale Nicolò: “Falso”

Regione. “A Savona, sabato il primo giorno di apertura del Flu Point presso l’ospedale San Paolo sono stati visti appena tre pazienti in otto ore, di cui uno è stato rimandato al Pronto Soccorso. Domenica, il secondo giorno, l’ambulatorio non ha neanche aperto perché parrebbe che il medico non si sia presentato. È questa la soluzione che dovrebbe alleggerire i Pronto Soccorso? Siamo di fronte a una gestione ripetitiva e priva di programmazione”, sostiene il Consigliere Regionale, Capogruppo Lista Orlando Presidente e esponente di Linea Condivisa, Gianni Pastorino.

Pastorino, preoccupato per l’efficacia di questi strumenti, ha inviato una lettera ufficiale all’Assessore alla Sanità per chiedere risposte concrete: “Vogliamo sapere quante strutture sono già state aperte o sono previste in Liguria, quali modalità di accesso e orario saranno garantite alle cittadine e ai cittadini e quale personale sarà impiegato per il loro funzionamento. Sono informazioni necessarie per capire se questa misura abbia un senso o sia solo un’operazione di facciata”.

Il consigliere insiste anche sulla trasparenza dei dati: “Chiediamo ufficialmente numeri reali sui Flu Point. Le cittadine e i cittadini hanno il diritto di sapere se i fondi pubblici vengono spesi per soluzioni efficaci o se, come troppo spesso accade, ci troviamo di fronte a iniziative senza alcun impatto concreto. Il caso di Savona è emblematico: la sanità ligure non può permettersi altri esperimenti inutili sulla pelle delle persone peraltro già sperimentati negli anni precedenti senza importanti riscontri. Servono programmazione, risorse adeguate e soprattutto rigore. La Regione non può continuare a inseguire emergenze con interventi estemporanei, privi di visione strategica e destinati a fallire. L‘apertura dei Flu Point doveva essere una risposta concreta per decongestionare i Pronto Soccorso, ma l’esperienze degli anni precedenti dimostra il contrario”.

“Lo scorso anno non fu semplice, nemmeno per un Consigliere Regionale, ottenere i dati sull’afflusso ai Flu Point. La sensazione, però, fu quella di numeri piuttosto bassi a fronte di una spesa non indifferente. A distanza di un anno, ci chiediamo: valeva davvero la pena ripetere questa esperienza? Che beneficio concreto ha avuto la cittadinanza ligure da questo strumento? Le nostre non sono domande polemiche, ma richieste legittime. Dal presidente Bucci sentiamo spesso dire che non proponiamo soluzioni: ecco perché chiediamo trasparenza sui dati e ci rendiamo disponibili a un confronto costruttivo per capire, numeri alla mano, se queste misure siano davvero utili all’utenza o se non sia più efficace trovare altre soluzioni” conclude.

“Nessun piano improvvisato, ma un programma organico che verrà presentato nel dettaglio nei prossimi giorni”. L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò risponde così alla nota diffusa dal consigliere regionale d’opposizione Gianni Pastorino a proposito degli strumenti da mettere in campo in vista delle festività e con l’incombente picco influenzale.

“Gli Influenza Point, nome con cui quest’anno vengono chiamati gli ambulatori per affrontare l’emergenza influenzale durante il periodo natalizio, non sono ancora ufficialmente partiti e nell’ultimo fine settimana ci sono state le aperture preliminari”, sottolinea l’assessore Nicolò.

“Regione Liguria è dunque pronta a portare avanti l’accordo virtuoso siglato nel 2022 con le Asl, le aziende ospedaliere e i medici di medicina generale per l’apertura straordinaria di ambulatori per l’influenza. Contestualmente, è prevista per gli ospedali una pronta disponibilità di posti letto e una rimodulazione dell’attività di elezione. Lo scorso anno gli ambulatori dedicati all’influenza hanno ospitato complessivamente duemila pazienti nel periodo natalizio, certificando la bontà del servizio. I dettagli del piano di quest’anno – conclude l’assessore – verranno forniti in una conferenza stampa in programma nei prossimi giorni”.