Finale, ufficiale la separazione consensuale con Brignoli. Lorenzo Scalia è il nuovo allenatore ad interim

Finale Ligure. Arriva il comunicato del Finale: Davide Brignoli non sarà più alla guida dei giallorossoblù. Una decisione nell’aria dopo la sconfitta di domenica contro l’Argentina Arma. Al primo allenamento settimanale c’è già il nuovo tecnico, una mossa interna dal sapore romantico.

Dal campo alla panchina, inizia una nuova avventura (ad interim per il momento) per capitan Lorenzo Scalia che questa sera ha condotto il suo pfimo allemamento. La bandiera del club finalese prenderà la guida della squadra per preparare la partita contro la Carcarese. Dopodiché si attenderanno ulteriori novità per capire se ci sarà una duratura conferma o saranno fatte altre valutazioni. Si aggiorna a sette il numero di allenatori che hanno lavorato a Finale nell’ultimo triennio. Confermati nello staff il preparatore atletico Delucis e quello dei portieri Illiante.

Il comunicato:

FBC Finale comunica di aver rescisso il contratto consensualmente con il mister della prima squadra Davide Brignoli. A lui la società augura le migliori fortune in ambito sportivo e privato.

Si comunica in oltre che la guida della prima squadra verra affidata a Lorenzo Scalia bandiera della stessa società. Mentre sono stati confermati il preparatore atletico Matteo Delucis e il preparatore dei portieri

Massimiliano Illiante.

La società consapevole del momento di difficoltà augura al nuovo mister e allo staff buon lavoro.