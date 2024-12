Finale Ligure, il sindaco Berlangieri premia le attività della Pro Loco di Gorra

Finale Ligure. Uno degli obiettivi dell’amministrazione Berlangieri a Finale Ligure è quella di valorizzare le realtà associative presenti sul territorio comunale. Per questo, nel corso della pranzo sociale che si è svolto alla presenza di oltre cento volontari, il sindaco finalese ha consegnato una targa a riconoscimento delle attività e dell’azione svolta dalla Pro Loco di Gorra e Olle, consegnato al suo presidente Emilio Bolla.

La Pro loco di Gorra e Olle si è distinta per una serie di iniziative: “Nella sua sede sociale, gratuitamente per i soci, scuole di ballo liscio e moderno, di Yoga e di balli occitani; nella frazione di Olle, ad ingresso libero per tutti, teatro dialettale e concerto di musica classica; nell’Auditorium De Stefanis di Finalborgo, in occasione della giornata nazionale della musica, concerto gratuito di tutte le scuole musicali del finalese” racconta il presidente Bolla, tracciando un bilancio dell’anno ormai al termine.

E non solo: “In piazza Vittorio Emanuele II, in occasione della giornata nazionale delle Pro loco, concerti di musica moderna e balli occitani, con distribuzione dei palloncini della manifestazione e promozione di Finale capitale dell’Outdoor. Nella frazione di Gorra successo per la tradizionale Ecosagra delle melanzane ripiene, riconosciuta quest’anno come “Evento Autentico Ligure” dalla Regione”.

E ora, come annunciato, si sta preparando un nutrito programma natalizio che prevede: “Domenica 15 dicembre dalle ore 15 in sede “Festa degli anziani”, con distribuzione dei pacchi dono della Pro Loco per tutti gli over 75 residenti a Gorra e Olle. La manifestazione, alla quale parteciperà anche il nostro sindaco, è ovviamente aperta al pubblico per assistere alle divertenti esibizioni degli artisti intervenuti e brindare assieme alle prossime festività” ha sottolineato ancora il presidente Bolla.

“Domenica 22 dicembre dalle ore 15 in sede “Festa del Bambino” con la partecipazione straordinaria di Babbo Natale e della Befana. A tutti i residenti a Gorra e Olle in età compresa dai 3 ai 7 anni, la Pro Loco farà consegnare dai simpatici personaggi il suo dono natalizio. Anche questa manifestazione è aperta al pubblico e chi non è residente nei due paesi e vuole partecipare alla festa può consegnare alla Pro Loco il dono per il bambino o la bambina per farlo puoi consegna dal nostro Babbo Natale”.

“Infine, a nome del direttivo, colgo l’occasione per augurare un Buon Natale e un felice anno nuovo” conclude.