Finale Ligure, fermata auto con targa contraffatta. Due persone denunciate con precedenti per rapina, furto e utilizzo di atti falsi

Finale Ligure. Nell’ambito dei controlli potenziati in occasione delle festività natalizie e di fine anno, coordinati dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale di Finale Ligure ha individuato un’auto che si aggirava in città con targa contraffatta.

I componenti della pattuglia, impegnata in controlli di sicurezza tenuto conto del consistente arrivo di turisti dopo Natale, hanno inizialmente notato il perdurante via vai del veicolo nelle vie cittadine, decidendo quindi di intimare l’alt alla macchina con l’ausilio di un secondo equipaggio. A bordo dell’auto due persone provenienti dal Piemonte, i cui comportamenti hanno ulteriormente insospettito il personale della Polizia Locale che, a questo punto, ha deciso di procedere ad un controllo accurato del veicolo, a seguito del quale è emerso che il mezzo stava circolando con una targa abilmente contraffatta e sovrapposta a quella assegnata in origine alla vettura.

Gli agenti disponevano quindi per l’accompagnamento dei due uomini presso il Comando di Via Ghiglieri per approfondire i controlli a carico del conducente e del passeggero, in esito ai quali è stato accertato che i due erano gravati da una serie di precedenti per rapina, furto e utilizzo di atti falsi.

In accordo con il magistrato di turno, dopo approfondita perquisizione, l’auto e la targa contraffatta sono state poste sotto sequestro, i due uomini a bordo denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati connessi all’alterazione della targa che prevedono la reclusione da uno e sei anni e sanzioni pecuniarie fino a 8.186 euro.