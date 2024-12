Finale Ligure, auto a fuoco davanti all’ex Piaggio: torna regolare viabilità [AGG]

Finale Ligure. Agg. ore 15.58 Completato l’intervento dei vigili del fuoco la viabilità sulla via Aurelia è tornata alla normalità.

– Una densa colonna di fumo prontamente segnalata da automobilisti e passanti ha fatto scattare l’allarme a Finale Ligure, poco dopo le 12.00 di oggi.

Un’auto parcheggiata davanti all’ex stabilimento Piaggio di Finale Ligure ha preso fuoco.

Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento. Fortunatamente non si registrano persone ferite o rimaste intossicate.

Per consentire l’azione dei pompieri e per la situazione di pericolo è stata chiusa temporaneamente la via Aurelia, con inevitabili disagi al traffico.

Per il ripristino della circolazione viaria si attende il completamento della messa in sicurezza. In azione anche la polizia locale finalese proprio per la regolazione della viabilità.