Finale Ligure, 2mln di euro per l’atteso restyling della stazione ferroviaria

Finale Ligure. L’amministrazione comunale ha definito nei giorni scorsi con i vertici regionali e nazionali di Rfi l’atteso intervento di restyling della stazione ferroviaria, con lavori che ammontano a 2mln di euro.

Il progetto, che vuole mettere fine all’attuale situazione di degrado, prevede il rifacimento della facciata all’esterno, la sistemazione del sottopasso e dell’atrio nella parte interna, oltre al nuovo impianto di illuminazione. Tra gli aspetti primari anche quello dell’accoglienza, con l’obiettivo della riapertura del bar-ristoro e relativo dehor, al servizio dei viaggiatori.

Altro aspetto quello delle barriere architettoniche, con la richiesta a Rfi di assicurare l’accesso al primo binario ai disabili dall’attuale parcheggio auto privato a lato della stazione, preservando anche alcune zone di sosta per auto e veicoli.

E così, dopo l’inaugurazione di domenica scorsa della nuova piazza dedicata a Giacomo Matteotti proprio davanti alla stazione ferroviaria, ci si avvia per una riqualificazione completa della stessa area cittadina.

“Assieme a Rfi abbiamo visionato la situazione in vista della partenza dei primo lavori entro l’anno o al massimo l’inizio del 2025 – ha evidenziato il sindaco Angelo Berlangieri -. Abbiamo ritenuto che il restyling della stazione ferroviaria rappresenti una delle priorità per Finale Ligure, considerando le condizioni odierne, per questo come amministrazione ci siamo attivati prontamente per far partire al più presto l’intervento”.

Per quanto riguarda la programmazione dei lavori, si inizierà con un primo lotto, da 500 mila euro, destinato alla manutenzione del muro di contenimento del parcheggio interno, con il ripristino dei parcheggi pubblici nella via sottostante, e l’illuminazione del sottopasso e dell’atrio.

Per il secondo step, da oltre 1,5mln di euro, si attendono le autorizzazioni della Soprintendenza e il finanziamento richiesto: in itinere, infatti, anche la sistemazione della copertura del fabbricato, delle due pensiline dei locali viaggiatori e del terrazzo situato sul piazzale esterno. E oltre alla facciata e al sottopasso, si prevede l’installazione di una nuova segnaletica.