Finale, in bilico la panchina di Brignoli: attesa la decisione del club

Finale Ligure. Domenica il Finale era chiamato al ritorno alla vittoria contro l‘Argentina Arma, l’ultima della classe. I giallorossi, tuttavia, hanno disatteso le aspettative perdendo 2-0 e rimanendo imballati in una situazione di classifica alquanto preoccupante: i finalesi sono in piena zona playout e hanno vinto soltanto tre partite in tutto il campionato.

Un momento molto difficile che vede adesso la società in fase di forte riflessione sulla posizione di mister Davide Brignoli. In giornata dovrebbero esserci novità ma, da ciò che risulta, sembrerebbe che si vada verso la scelta dell’esonero. Ma nulla è ancora ufficiale.

Questa sera intanto ci sarà il primo allenamento settimanale in vista della gara interna di domenica contro la capolista Carcarese