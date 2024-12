Finale, blitz della Polizia Locale contro il commercio abusivo: i venditori si danno alla fuga in spiaggia e “perdono per strada” la merce

Finale Ligure. Numerosi articoli fra abbigliamento e accessori, tutti con marchio presumibilmente contraffatto: è il bilancio di un’operazione di contrasto al commercio abusivo compiuta dalla polizia locale a Finale Ligure.

Dopo avere verificato un incremento del fenomeno a ridosso delle festività natalizie, gli agenti del comando di via Ghiglieri hanno deciso di agire assestando un colpo ai commercianti abusivi che ha avuto come risultato uno dei più ingenti sequestri degli ultimi anni nella città rivierasca.

Il personale della polizia locale ha pianificato con molta attenzione il blitz, tenuto conto della moltitudine di persone che affolla le vie del centro in queste giornate festive. Verificata dunque la sussistenza delle condizioni per operare in sicurezza, gli agenti del comando finalese hanno isolato la zona scelta per offrire la merce ai passanti, quindi sono passati all’azione.

Colti di sorpresa, i venditori si sono dileguati verso la spiaggia senza però avere tempo per recuperare la grande maggioranza degli articoli che portavano con sé: questi sono stati smarriti durante il percorso di fuga e recuperati e posti sotto sequestro dagli agenti. Si trattava di scarpe, borse, giacche felpe e t-shirt, oltre una moltitudine di accessori di pelletteria, tutti contrassegnati dai marchi delle più note griffe dell’altro moda.