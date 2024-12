Finale, Belvedere: “Dalla prima settimana di Scalia un buon riscontro, valuteremo il futuro con lui. Nuovi innesti? Vorremmo chiudere per Dagnino e Halaj”

Finale Ligure. Contro la capolista Carcarese il Finale ha disputato una prova di spirito e carattere. Certo che sono diversi gli aspetti su cui è necessario migliorare, ma la solidità nei reparti contro i biancorossi è già di per sé un punto su cui ripartire nell’anno nuovo.

Il direttore sportivo Roberto Belvedere, infatti, plaude la squadra: “Abbiamo fatto una buona prestazione, riscattando un po’ quella di domenica scorsa. Siamo stati ordinati, creando qualche grattacapo alla Carcarese che è un’ottima squadra che gioca molto bene a pallone. Poi purtroppo siamo rimasti in dieci e loro già sono bravi così in superiorità numerica hanno approfittato ancora di più della loro bravura. Anche se non abbiamo rischiato tantissimo ci hanno messi in difficoltà e poi è entrato il ragazzo bravo e ha fatto il gol”.

“Abbiamo fatto una settimana tutto sommato abbastanza tranquilla – continua il direttore commentando il recente cambio in panchina -. Scalia si è messo nella parte in maniera positiva, i ragazzi sono stati bravi a seguirlo e abbiamo fatto comunque una buona prestazione. Diciamo che siamo soddisfatti anche se abbiamo fatto comunque zero punti“.

Il club si sta muovendo attivamente chiudere gli arrivi di due giocatori da inserire nel proprio organico. L’attaccante Sergis Halaj, in uscita dalla San Francesco Loano, e il centrocampista Diego Dagnino: “Sono due innesti che vorremmo fare, che abbiamo contattato e che si stanno allenando con noi. Adesso vediamo. Per Halaj il discorso è diverso, mentre per Dagnino c’è stato un problema sul tesseramento. Vediamo di sbloccarlo nel più breve tempo possibile”.

Nel 2025 ci sarà ancora Lorenzo Scalia sulla panchina giallorossoblù? Il capitano finalese ha già dato la propria disponibilità, come ha dichiarato anche lui stesso, servirà un confronto. Medesima la linea tracciata da Belvedere: “Sono valutazioni che faremo con lui con calma, adesso è passata una settimana. Vediamo prima di tutto cosa ci dirà lui e cosa pensa la società. Diciamo che il riscontro della prima settimana è stato buono, adesso facciamo passare queste feste e poi vediamo“.