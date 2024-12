Figuraccia Albenga: non si è presentato contro l’Imperia. Società, perché tutto questo?

L’Albenga non si è presentato contro l’Imperia. Da regolamento alle 14:30 si è dovuto attendere 45 minuti per decretare la vittoria a tavolino della squadra di Pietro Buttu. Anche se si fosse giocato, questo derby non avrebbe visto la presenza dei “Fedelissimi” che hanno scelto di non seguire la squadra per protesta nei confronti della società.

Quest’ultima continua con il suo silenzio stampa ormai da più settimane e la situazione continua a precipitare. La redazione di IVG all’inizio della settimana aveva proposto una serie di quesiti per fare chiarezza agli unici due dirigenti che rimangono in seno all’organigramma: Candela e Bisazza. Questo visto che, dopo le dimissioni in massa degli altri dirigenti, non sono arrivate altre novità.

A questo punto viene da chiedersi se il sindaco Tomatis vorrà intervenire nella vicenda. È vero che la società è un contesto privato ma, avendo in concessione lo stadio dal comune, forse anche un messaggio del sindaco a questo punto sarebbe, se non doveroso, perlomeno auspicabile.

In foto la situazione in tempo reale: terna in fase di riscaldamento, ma manca la squadra ospite