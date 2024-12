Savona. Come ogni anno il 13 dicembre è sinonimo, per tutti i savonesi, della fiera di Santa Lucia. Molte le bancarelle che animano (già dalle prime ore di luce) via Paleocapa, piazza Sisto IV, corso Italia e via Manzoni. Chi vende giocattoli, chi vestiario, chi utensili per la casa, chi decorazioni natalizie e poi ovviamente l’immancabile porchetta e i dolci rappresentati da sua maestà il torrone.

Santa Lucia spesso coincide con il pranzo con il classico panino con la porchetta e poi via, diretti alle bancarelle dei dolci: torroni, ciambelle e caramelle, sono loro a farla da padrone anche quest’anno (nonostante il maltempo).

Poche rispetto agli altri anni, però, secondo gli ambulanti, le persone che si sono concesse una passeggiata tra le bancarelle. Probabilmente sul bilancio negativo hanno influito anche la pioggia incessante dalla tarda mattinata. Solo un banco (che da 2o anni è sempre presente tra via Paleocapa e via Manzoni), tra quelli con cui abbiamo parlato, in crescita (+10%) rispetto agli altri anni.

“Non pioveva da un mese, proprio oggi doveva?“, “Ombrello e mantella, a Santa Lucia non si può mancare“, “Peccato per il tempo, fa freddo sicuramente me la sono goduta meno degli scorsi anni ma comunque non si poteva mancare“. Sono queste le frasi più gettonate che si sentono tra i visitatori impegnati a cercare l’offerta giusta e l’occasione d’acquisto migliore.

Ma anche “quest’anno i dolci sono aumentati parecchio“, “i torroni sono diventati dolci per ricchi“. A confermare l’inflazione dei torroni (e più in generale dei dolci) sono gli stessi commerciati: “Purtroppo sono aumentate le materie prime, per cui abbiamo dovuto aumentare anche noi il costo dei dolci (soprattutto quelli dove ci sono le nocciole) del 10-15%“.

guarda tutte le foto 22



A Savona la fiera di Santa Lucia sotto la pioggia

“L’aumento più significativo è proprio per questo frutto – spiegano – purtroppo con le molte piogge che si sono verificate questo autunno la maggior parte delle nocciole sono marcite poiché hanno trattenuto dentro il guscio molta acqua. Quest’anno se ne sono raccolte molte meno e quindi quelle poche sono state vendute a prezzi altissimi”, concludono.

A spasso tra le bancarelle anche il consigliere regionale (di Forza Italia) Angelo Vaccarezza: “Non potevo mancare perché è un evento che segna, un po’ per tutti noi savonesi, l’inizio delle festività natalizie”.

“Oggi, nonostante il maltempo, a Santa lucia sono accorsi migliaia di savonesi e ciò testimonia l’amore per questa fiera. E’ una giornata certamente di acquisti ma anche di socialità. Girare a Savona oggi significa incontrare mille persone e cominciare a scambiarsi gli auguri di Natale”, afferma il savonese.

“Cosa ho comprato? Cosa avrei dovuto comprare non lo so ma ho comprato dei dolci – ride – forse sarebbe stato meglio se non li avessi comprati però insomma se non si cede alla gola a Santa Lucia quando si cede?”

Questa mattina sui nostri account social ufficiali abbiamo lanciato la domanda “Savona, è il giorno di Santa Lucia: che ricordi hai della fiera?” e quindi abbiamo deciso anche di porta al consigliere forzista: “Per me Santa Lucia era il giorno delle castagne, e quindi il simbolo della fiera era il castagnaio davanti al “Barolo” – conclude – a Santa Lucia mangiavo le prime castagne della stagione, insomma un bellissimo ricordo da bambino. Quindi ora dopo i dolci comprerò le castagne”.