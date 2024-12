Fermata dei bus pericolosa a Cairo, dal Patetta l’appello a Tpl affinchè venga spostata

Cairo Montenotte. Una fermata dei bus pericolosa, non segnalata e, soprattutto, in un rettilineo dove, specie nelle ore più buie, chi deve attraversare la strada è in pericolo. La criticità si trova a Cairo, in via XXV Aprile, nei pressi della scuola superiore Patetta e della piscina comunale, e a segnalarla a gran voce è una cittadina, Gabriella Puglionisi, impiegata nel settore scolastico.

“Chiedo aiuto anche ai giornali, dopo i solleciti inviati a Tpl Linea – spiega la donna – Mi rincresce constatare che la risposta dell’azienda di trasporto locale è giunta quasi un mese dopo dalla mia richiesta (in cui si legge che verrà vagliata al più presto, ndr) e che ad oggi, trascorso altre settimane, nulla è mutato. Anzi, aggiungo che a quella fermata, che va assolutamente soppressa e spostata, ogni mattina si raggruppa un discreto numero di persone in attesa di salire, e fra queste c’è sempre anche un’auto. Tutti nel buio totale.

Non mi sembra tanto complicato e difficile salvare tutte queste persone dal rischio morte che ogni giorno corrono, primi fra tutti gli studenti che attraversano al buio, dove non ci sono strisce né illuminazione stradale, mentre i fari accesi della corriera ancora colpiscono gli occhi di chi guida i veicoli in arrivo e si ritrova gli studenti davanti alla vettura: speriamo succeda sempre in tempo per frenare ogni volta (si tratta di un rettilineo che esce dall’abitato e quindi non è particolarmente trafficato), almeno fino a quando non farete la modifica”.

Ciò che si chiede è che la fermata, anche verso Cairo, venga spostata nel piazzale di fronte dove arrivano i bus dalla direzione opposta e soprattutto nel punto già attrezzato di pensilina e pertanto più idoneo. Si tratterebbe quindi, per i mezzi, di entrare nell’area di sosta, fare scendere o salire gli utenti e ripartire, il tutto in sicurezza.