Orco Feglino. Tra le colline liguri, il borgo di Feglino torna a illuminarsi con la magia del Presepe Vivente, un evento che da oltre quarant’anni racconta la Natività con un’intensità unica, capace di toccare il cuore di chi vi partecipa. Quest’anno, il tema “80 anni di libertà, un Natale di speranza” arricchisce la manifestazione di un significato ancora più profondo, rendendola un momento di riflessione sul valore universale della speranza, un dono che attraversa i secoli e nasce, simbolicamente, nella grotta di Betlemme.

Un presepe che parla al cuore

La Natività non è solo un episodio storico, ma il simbolo di una promessa: la luce che sorge nel buio di una grotta è quella della speranza, capace di rischiarare ogni notte e di guidare l’umanità verso un futuro migliore. Quest’anno, il Presepe Vivente di Feglino vuole celebrare questo messaggio universale. Non un semplice ricordo di un evento passato, ma un invito a riflettere su come la speranza possa ancora oggi nascere nei momenti più difficili, come è avvenuto nel dopoguerra, quando la comunità ha trovato la forza di ricostruire dalle macerie.

Gli organizzatori sottolineano: “Il presepe è un atto di fede, ma anche una dichiarazione di fiducia nel futuro. Non vogliamo parlare di politica, ma celebrare ciò che ci unisce: il desiderio di rinascere, di credere in una vita migliore. Quest’anno, vogliamo che il presepe sia non solo una rievocazione, ma anche un omaggio a chi ha creduto in un futuro migliore. Vogliamo celebrare la libertà, l’uguaglianza e la pace, valori universali che sono il fondamento della nostra società.”

Le novità di quest’anno: storie che parlano di rinascita

L’edizione 2024 abbandona il tradizionale percorso guidato e introduce una serie di postazioni recitate, ognuna dedicata a episodi di vita vissuta nelle valli finalesi durante e dopo la guerra.

Le scene, emozionanti e autentiche, raccontano:

• la Resistenza nelle valli finalesi, simbolo di lotta e sacrificio;

• il ritorno alla socialità dopo la guerra, che segna una rinascita collettiva;

• le donne dopo la Liberazione, custodi di speranza e protagoniste del cambiamento;

• sacerdoti e il ruolo del clero nel dopoguerra, guide spirituali e morali;

• Rosalba Panigo, insegnanti e coraggio, esempio di dedizione ed educazione;

• il bombardamento di Feglino – Storia di Ilario Sciutto, testimonianza di dolore e resilienza.

Il Presepe Vivente di Feglino

Ad arricchire il percorso, pannelli illustrativi offrono spunti di riflessione e dettagli storici, trasformando il presepe in un’esperienza culturale e spirituale unica.

Un cammino che culmina nella grotta

Il Presepe Vivente si snoda tra le vie del borgo, illuminate da decorazioni natalizie e animate da figuranti in costume. Il viaggio conduce i visitatori verso la chiesa di San Lorenzo, dove è stata allestita la capanna. La sera del 23 dicembre, la grotta sarà vuota, in attesa della processione della Sacra Famiglia, che la notte del 24 riempirà di vita questo luogo simbolico.

Maria e Giuseppe, seguiti dai pastori e dai figuranti, deponendo il Bambin Gesù nella mangiatoia, rinnovano ogni anno il messaggio di Betlemme: la nascita di Gesù non rappresenta solo un evento religioso, ma un invito universale a credere in una rinascita possibile per tutti. È una celebrazione della luce, che inizia nella semplicità di una grotta e si diffonde nel mondo come promessa di pace e fratellanza.

Tradizione, comunità e accoglienza

La manifestazione, organizzata dal gruppo Quelli che il catechismo lo fanno a Feglino e dall’Associazione Volontari Feglinese, è anche un momento di unione per la comunità. Lungo il percorso, i visitatori potranno fermarsi ai banchetti in piazza della chiesa per gustare vin brûlé, cioccolata calda, focaccini e altre prelibatezze locali, simboli di convivialità e accoglienza.

Un presepe che guarda al futuro

“Il presepe non è solo una rievocazione storica,” spiegano gli organizzatori, “ma una celebrazione della speranza, quella speranza che nasce dalla grotta e ci ricorda che ogni momento buio può essere rischiarato. Dopo la guerra, le nostre comunità hanno trovato la forza di guardare avanti, ed è questo lo spirito che vogliamo trasmettere. È una luce che non si spegne, un messaggio che continua a risuonare in ogni Natale.”

Informazioni pratiche

Il Presepe Vivente si terrà il 23 e il 24 dicembre, con accesso libero e un percorso che si snoda attraverso le postazioni recitate fino alla chiesa di San Lorenzo. La Sacra Famiglia arriverà in processione la notte del 24 dicembre, rinnovando il messaggio profondo del Natale.