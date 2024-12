Fabio Gibilaro è della Baia Alassio Auxilium: “Avevo bisogno di nuovi stimoli”

Linfa verde per la Baia Alassio Auxilium: dal Vadino arriva Fabio Gibilaro.

Movimenti in entrata anche per il mercato delle Vespe che annunciano con piacere l’ingresso in rosa del difensore classe 2002 Fabio Gibilaro.

Cresciuto nelle giovanili del Savona, ha esordito in Prima Squadra proprio con gli striscioni in serie D. Successivamente ha vestito poi le maglie di Golfo Dianese, Pietra Ligure, Albenga e Ceriale collezionando numerose presenze nei principali campionati dilettantistici liguri.

Ecco le prime dichiarazioni:

“Sono pronto e contento per questa nuova sfida. Avevo bisogno di nuovi stimoli e penso che questa possa essere la società giusta nella quale trovarli.

Ringrazio il Direttore Taverna e Mister Sardo per la fiducia: sono pronto a mettermi a disposizione e dare il massimo già da domenica”.

“La Baia Alassio Auxilium dà un caloroso benvenuto a Fabio e gli augura il meglio con i nostri colori”, chiosa il club.