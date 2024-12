Emergenza abitativa, anche in Valbormida cresce l’allarme sociale: sempre più famiglie senza un contratto di affitto

Valbormida. Emergenza abitativa, anche in Valbormida, nonostante l’alto numero di alloggi liberi, in aumento l’allarme sociale che grava soprattutto sulle casse comunali. Poche le unità residenziali di edilizia pubblica a disposizione, e i privati preferiscono avere case sfitte in assenza di garanzie per non incorrere in problemi e lunghe tempistiche legate agli sfratti.

Se in un recente passato nell’entroterra si registravano meno casi di nuclei famigliari bisognosi, ora pure nei piccoli Comuni cresce il disagio e capita sempre più spesso che persone trasformino panchine o ripari in giacigli per trascorrere la notte, anche se le temperature rigide di questa stagione spingono i più sfortunati a scegliere altre mete durante l’inverno.

Per quanto riguarda i due centri maggiori della Valbormida, a Cairo, come spiega il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Roberto Speranza, “i cittadini o nuclei famigliari che, nell’anno in corso, hanno ricevuto un aiuto economico da parte del Comune sono stati 203. I contributi erogati hanno riguardato il sostegno per le spese alloggiative (canoni di affitto e spese condominiali), per le spese riferite alle utenze domestiche, a quelle di mantenimento dei figli in età scolare (pasti refezione scolastica e trasporto scuolabus) e a copertura di spese per prime necessità. La cifra utilizzata è stata pari al 9 per cento dei fondi a bilancio sociale 2024″. Invece, per l’edilizia pubblica, solo per il mese di dicembre sono stati impiegati circa sette mila euro in aiuto a persone che vivono negli alloggi di Arte. “Dati – aggiunge Speranza – a cui vanno aggiunti quelli relativi ai contributi concessi per il riscaldamento o, magari, per pagare la bolletta della luce o dell’acqua”.

Un’emergenza che passa anche da Carcare, e a fare una disamina è l’assessore Simone Ziglioli: “La precarietà del lavoro sta avendo pesanti risvolti anche su questo aspetto. Chi, infatti, non ha un contratto a tempo indeterminato non riesce ad ottenere una casa in affitto da un privato e bussa alla porta del Comune in cerca di una soluzione. Inoltre da Savona o dalla costa in molti si trasferiscono qui dove il costo della vita è leggermente più abbordabile. Oltre alle difficoltà dovute ai sempre più numerosi tagli dei fondi statali per il sociale, sul nostro territorio siamo da tempo in assenza di un bando di edilizia pubblica, mi auguro che nel 2025 si possa procedere con Arte Savona a sbloccare questa situazione. A Carcare ci sono sei alloggi comunali tutti occupati e tredici “popolari” che, però, non sono adeguati alle norme di legge sull’abitabilità. In più abbiamo altri nuclei famigliari sistemati in altri Comuni, due dei quali dovrebbero rientrare a breve. La mia proposta ad Arte, con cui stiamo lavorando in modo concreto ed efficace, è quella di poter far sì che si permetta a chi ne fa richiesta di ristrutturare le unità abitative non a norma, concedendo uno sgravio sulle spese future di locazione. Si andrebbe così a recuperare un patrimonio edilizio, seppur ad oggi non ottimale, e si darebbe qualche risposta a chi magari il lavoro ce l’ha e quindi ha anche un reddito, ma non è garantito”.

Una problematica che tocca anche i Comuni più piccoli, raggruppati negli Ambiti sociali da cui partono spesso “missioni” si sussidiarietà. “Da presidente di quello che vede Carcare come capofila, e del quale fanno parte Altare, Bormida, Mallare, Pallare e Plodio, posso confermare la volontà di ognuno di fare la sua parte, chi si trova a dover fronteggiare un’emergenza può contare sul principio di mutuo soccorso, anche se le spese restano purtroppo alte e importanti per i nostri bilanci”, conclude Ziglioli.