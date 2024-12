Ecoforum Legambiente a Tovo San Giacomo: “Con il porta a porta differenziata oltre il 65%”

Ultima tappa dell’anno a Tovo San Giacomo, in provincia di Savona, per l’Eco-troupe di Legambiente Liguria che dal 2018 racconta le buone pratiche dell’economia circolare e sensibilizza e informa sulla raccolta differenziata con il sostegno del CONAI Consorzio Nazionale Imballaggi.

“Anche quest’anno abbiamo attraversato la Liguria da levante e ponente per incontrare amministratori e cittadini che si impegnano quotidianamente dimostrando di avere a cuore le nostre città e l’ambiente – racconta Stefano Bigliazzi, presidente di Legambiente Liguria – e dopo Riccò del Golfo alla Spezia, Savona e Pieve Ligure in provincia di Genova siamo arrivati a Tovo San Giacomo, storicamente uno dei comuni più virtuosi della nostra regione. Dal 2013 a Tovo si fa il porta a porta e da allora la raccolta differenziata è sempre stata oltre il 65%, inoltre è uno dei 22 comuni liguri Rifiuti Free. A Tovo ogni abitante produce 55 kg all’anno di residuo secco: nella classifica sono quinti!”.

Nel filmato il sindaco Alessandro Oddo spiega le strategie messe in campo per passare dal 15% di raccolta differenziata del 2012 al 75% circa nel 2023, anche se in epoca pre Covid – nel 2019 – era stato raggiunto l’80% di r.d. Obiettivi centrati grazie al porta a porta – dove possibile – al compostaggio domestico, oltre ad avere informato in modo capillare la cittadinanza ed avere aperto quest’anno un Ecocentro molto attivo.

Oddo racconta anche le difficoltà che si vive in un paese dell’entroterra tra dissesto idrogeologico, abbandono del territorio e una logistica non semplice essendo il paese suddiviso in tante frazioni.

“Tovo San Giacomo, con il suo sindaco e i suoi cittadini dimostrano che impegnandosi è possibile raggiungere ottimi risultati – conclude Bigliazzi – nonostante il Covid e due alluvioni che hanno colpito il paese quest’anno, la raccolta differenziata è rimasta alta e se come raccontato dal sindaco l’obiettivo è quello della tariffazione puntuale, siamo sicuri che tornerà in vetta alla classifica”.

La campagna di sensibilizzazione e informazione sulla gestione dei rifiuti EcoForum è organizzata da Legambiente Liguria con il sostegno del CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.

(QUI il video racconto)