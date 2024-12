Ecco “Missione Natura”, il primo silent book 100% ligure che insegna ai bambini a rispettare l’ambiente

Loano. Si intitola “Missione natura” l’ultima fatica letteraria di “Due Zaini e un Camallo”, l’associazione di Luca Riolfo e Valentina Staricco che dal 2021 si propone di far conoscere le meraviglie della Liguria attraverso la formula del turismo lento.

Esperienza dopo esperienza, Luca e Valentina si sono adoperati per sensibilizzare gli adulti e anche i più piccoli circa l’importanza del rispetto per la natura e l’ambiente attraverso progetti educativi e attività all’aria aperta. Nel solco di questo impegno, nasce “Missione natura”, un silent book che vede la partecipazione di alcuni collaboratori di eccellenza: la giovane illustratrice Chiara Revetria; il cantautore, compositore e polistrumentista Emanuele Dabbono; lo scrittore e psicologo Bruno Morchio.

“Il lavoro dietro a questo nostro ultimo progetto è iniziato quest’estate quando, con l’illustratrice loanese Chiara Revetria, abbiamo iniziato a creare le ambientazioni che si trovano nel silent book – spiegano Luca e Valentina – Per noi è stato davvero molto importante basarci sull’esperienza maturata sul campo, o meglio, nei boschi della nostra Liguria. Abbiamo cercato di evidenziare i dettagli più importanti che caratterizzano le nostre uscite esplorative sul territorio, portando poi su carta fini illustrazioni nelle quali potersi sentire come a casa: Finalborgo, Capo Noli, le Cinque Terre, le cascate della Donnaiola di Quiliano ed ancora altri luoghi certamente famigliari a chi è avvezzo scoprire l’entroterra della nostra regione. Chiara ha poi studiato gli abbigliamenti, le scene ed i volti di chi ha contribuito ad ispirare la nostra storia, nella quale ognuno può riconoscersi e sentirsi parte integrante del progetto stesso”.

“Ricreare le situazioni ci ha portato a scrivere un vero e proprio copione che è valso come traccia per tutte le 10 pagine illustrate del libro nelle quali i protagonisti dovranno unire le forze per ripulire un bosco vittima dell’inquinamento provocato da mani umane. Le illustrazioni promuovono l’integrazione sociale e di genere lasciando le disabilità alla porta e facendo più forte il gruppo solamente unendo le forze. Di questo impegno, ovviamente, beneficerà l’ambiente”.

“La prefazione, redatta dal cantautore Emanuele Dabbono, pensata anche come parole in musica scaricabili tramite QR code, sarà la motivazione in più per potersi immergere nella lettura di questo silent book. Chiude il fascicolo la postfazione dello scrittore genovese Bruno Morchio che, come ogni persona coinvolta nella realizzazione di ‘Missione natura’, ama oltremodo la Liguria”.

Nella prefazione di Dabbono si legge: “Il silent book, come dice la parola stessa, è un libro senza parole, basato esclusivamente sulla sequenza di immagini e usa illustrazioni o fotografie per narrare una storia. L’assenza di testo è pensata per eliminare barriere di tipo linguistico o culturale, favorendone la comprensione. Leggere ‘Missione Natura’, in sostanza, lascia liberi i bambini di interpretare la nostra storia, stimolandoli a notare certi dettagli, a soffermarsi su alcuni particolari, invitandoli a dare la loro interpretazione sugli avvenimenti che accadono. I libri senza parole rispettano una logica e sottendono una sceneggiatura. Non è affatto semplice realizzarli perché bisogna avere ben chiaro quello che si vuole raccontare. Non basta quindi una semplice situazione, ma serve una narrazione completa: un principio, uno svolgimento, una conclusione. Incentrando il nostro progetto su di un tema che conosciamo molto bene, la nostra amata Liguria, affiancandolo ad un altro molto importante come il rispetto per la natura e l’ambiente, pensiamo di esserci riusciti”.

Con l’arricchimento della prefazione curata da Emanuele Dabbono (anche in formato audio) ed il commento di Bruno Morchio, oltre alle illustrazioni di Chiara Revetria, “Missione natura” diventa di fatto il primo silent book 100% ligure: “E noi non potevamo esserne più fieri”, concludono Luca e Valentina.

La prefazione in musica e parole del libro a cura di Emanuele Dabbono è disponibile qui.

Chiara Revetria (2002, Pietra Ligure) è una giovane illustratrice che si è formata nelle arti e nella professione nella Scuola Internazionale di Comics nella sede di Torino. Ha sempre disegnato per passione sin da bambina e, dopo aver collaborato con alcune piccole realtà del territorio, ha deciso di dare una possibilità concreta all’arte iscrivendosi ad un corso di illustrazione. Oggi è qui alla sua seconda esperienza nel mondo dell’illustrazione per l’infanzia.

Emanuele Dabbono (1977, Genova) è un cantautore, compositore e polistrumentista. Noto al grande pubblico per essere autore di alcuni brani per Tiziano Ferro, come “Non aver paura mai” e “Incanto”, il 18 ottobre 2028 è fra gli autori de “II filo rosso” del cantautore e rapper genovese Alfa, con il quale conquista il disco d’oro per le 50.000 copie. A novembre 2024 esce in tutta Italia il suo romanzo dal titolo “Gli spaesati”, pubblicato da Pathos Edizioni.

Bruno Morchio (1954, Genova) scrittore e psicologo. Laureatosi prima in Lettere Moderne e poi in Psicologia, ha pubblicato articoli su riviste di letterafura, psicologia e psicanalisi ed è autore di numerosi romanzi che hanno due protagonisti: l’investigatore privato Bacci Pagano, il cosiddetto “detective dei carruggi” e Genova, la sua amata città d’origine. Nel 2023 ha vinto il Premio Scerbanenco, il massimo riconoscimento italiano per i romanzi noir con “La fine è ignota” (Rizzoli).