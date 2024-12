Eccellenza: si separano le strade di Giuseppe Maisano e delle Genova Calcio

Si chiude un’epoca in casa Genova Calcio. Il club ha reso nota la rescissione consensuale con mister Giuseppe Maisano. La squadra non sta rendendo come da aspettative iniziali. E dopo l’ennesima sconfitta, contro l’Athletic Club di Albaro, si è giunti alla fine del lungo percorso del tecnico genovese con il club del presidente Marco Vacca. Già qualche settimana fa erano arrivate le dimissioni ma poi le parti avevano deciso di proseguire insieme.

Il comunicato del club

COMUNICATO UFFICIALE

L’ASD GENOVA CALCIO ufficializza la rescissione consensuale dell’accordo con il responsabile tecnico della Prima

Squadra GIUSEPPE MAISANO.

A Beppe i ringraziamenti calorosi e sinceri da parte di tutta l’ASD Genova

Calcio, per aver contribuito in maniera determinate, fin dalle origini nel 2013, alla costruzione e alla crescita tecnica e organizzativa di tutta la struttura societaria, e aver scritto pagine importanti alla guida della prima squadra in nove stagioni sulle dodici di storia di questa società.

Tutta la famiglia biancorossa augura a Beppe Maisano le migliori fortune personali e sportive.

Nei prossimi giorni verrà annunciato il nome del nuovo allenatore.