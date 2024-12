Eccellenza, è un Celle Varazze da Battaglia: 1-0 ad una buona S.F Loano, ora la vetta dista un punto

SAN FRANCESCO LOANO vs CELLE VARAZZE 0-1 (79′ Battaglia)

90’+5′ Finisce qui! Il Celle Varazze batte la S.F. Loano e va a -1 dal Rivasamba che ha perso contro l’Angelo Baiardo.

90’+3′ Ammonito Puddu.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Fuori Cauteruccio per Valentino nella squadra di casa.

85′ Cattardico inserisce Halaj per provare a riacciuffare il pari: fuori Leo.

83′ Altro cambio nel Celle: fuori Battaglia, dentro Preti.

82′ Fuori Gnecchi per Morando nel Celle Varazze.

79′ Vantaggio del Celle Varazze! Battaglia fa impazzire le civette! Pallone in area sfuggito dalla portata di Gallo, Sassari colpisce di testa e viene murato: facile facile poi per il numero 10 ribattere a porta quasi sguarnita.

78′ Fallo di Auteri su Silvestri: giallo per il capitano loanese.

75′ Traversa San Francesco! Ancora una volta Cauteruccio, questa volta il tiro ha una traiettoria incredibile e si impatta sulla parte alta della traversa.

74′ Ci prova da distante Cauteruccio: conclusionse potente ma palla fuori.

72′ De Benedetti sporca il colpo di testa di Campelli evitando che la palla arrivi dalle parti di Radu. Bene oggi la San Francesco Loano.

67′ Buonocore ha l’occasione di dare il via ad un’interessante ripartenza ma Gnecchi commette fallo trattenendolo: giallo per lui.

65′ Conclusione strozzata di Buonocore che finisce fuori.

64′ Ammonizione per Battaglia del Celle Varazze. Loano che continua ad essere più in avanti.

61′ Pisano inserisce Righetti, fuori Anselmo.

55′ Ammonito Padovan: intervento irregolare su Campelli.

51′ Duplice occasione per la San Francesco: prima con Carastro a cui viene murata la conclusione dalla difesa, mentre poi è provvidenziale Radu a parare il tentativo in area di Auteri.

50′ È ancora la squadra loanese a partire con un piglio più offensivo, ma occhio alla grande qualità dei varazzini che può emergere in ogni momento.

Ricomincia la partita!

Secondo tempo

45′ Fine primo tempo all’Ellena: è 0-0 tra la San Francesco Loano e il Celle Varazze.

41′ Si va verso la fine della prima frazione con il risultato in parità. L’ultimo quarto d’ora ha visto meglio la squadra di casa. Gli ospiti erano partiti decisamente bene ma poi si sono spenti a livello offensivo.

36′ Smanaccia Radu per impedire a Cargiolli di colpire di testa. Poi continua ad attaccare la San Francesco, sempre in fiducia contro un Celle Varazze più arretrato.

34′ Sempre corrente Campelli-Cargiolli con il numero 9 che non riesce a trovare la porta.

33′ Silvestri batte una punizione insidiosa sulla sinistra con la sfera che arriva sulla testa di De Benedetti: il centrale colpisce ma a deviare c’è Puddu con la difesa rossoblù a spazzare e provare un contropiede che poi non viene concretizzato.

31′ Suggerimento di Campelli per Cargiolli che si coordina al tiro spostandosi la palla sul destro: conclusione finita fuori ma buona fase per i loanesi.

26′ Gran botta di Buonocore da fuori area: di prima il centrocampista rossoblù sfiora la rete con la palla che cambia direzione all’ultimo.

24′ Si gioca molto sul dinamismo e le palle lunghe. Fondamentale, quindi, il compito della lettura delle seconde palle.

19′ San Francesco che avrebbe l’occasione per colpire in contropiede ma Buonocore sbaglia la misura del passaggio in profondità che termina sul fondo.

13′ Buona fase del Celle Varazze: altra offensiva con Anselmo che mette in mezzo, Calcagno tocca con Campelli che contrasta Galatolo disturbandolo nella conclusione.

10′ Palla recuperata da Silvestri, combinazione con Sassari che poi lo porta a saltare Buonocore e avventurarsi verso la porta e crossare: pericolo sventato dalla difesa.

5′ Buon avvio anche per la San Francesco Loano, particolarmente attenta nella copertura del campo ma con una proiezione offensiva. Tanti i palleggiatori nel Celle Varazze, con Sivestri in cabina di regia a fare anche “lavoro sporco”.

3′ Conclusione dal limite dell’area per Anselmo che finisce ampiamente a lato. Partenza sprint per entrambe le compagini sotto il piano del dinamismo.

Partiti!

Primo tempo

Le formazioni:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Puddu, 3 Leo, 4 Campelli, 5 Balla, 6 Basso, 7 Cauteruccio, 8 Buonocore, 9 Cargiolli, 10 Auteri, 11 Carastro. A disposizione: 12 Ghizzardi, 13 Marzano, 14 Oxhallari, 15 Staltari, 16 Bonifazio, 17 Garibbo, 18 Macagno, 19 Valentino, 20 Halaj. Allenatore: Cattardico.

Celle Varazze: 1 Mitu, 3 De Benedetti, 4 Calcagno, 6 Guida, 8 Silvestri, 10 Battaglia, 11 Anselmo, 13 Galatolo, 16 Gnecchi, 17 Sassari, 18 Padovan. A disposizione: 12 Tredici, 2 Zampano, 5 Panepinto, 7 Righetti, 9 Bonanni, 14 Preti, 15 Siri, 19 Botte, 20 Morando. Allenatore: Pisano.

Arbitra Verdoia di Genova, coadiuvato da Rushanaj (Genova) e Chiefalo (San Cipriano).

Loano. Una sfida molto interessante all’Ellena: gli obiettivi sono diversi, ma ci sono tutti i presupposti per divertirsi. I padroni di casa puntano a dare continuità di risultato (una vittoria e un pareggio) con l’intenzione di uscire dalle zone pericolose, trascinati dal neo acquisto Cargiolli. Gli ospiti, dopo aver battuto il Pietra Ligure in settimana, per continuare la lotta per le prime posizioni e avvicinarsi ulteriormente al Rivasamba. La squadra di Pisano al momento è a -4 dalla vetta.