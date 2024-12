Eccellenza, Pietra Ligure vs Praese LIVE: a caccia di tre punti fondamentali

PIETRA LIGURE 1 (40′ Faedo) vs PRAESE 0

Inizia la ripresa con una sostituzione nella Praese: entra Cosmi al posto di Ferretti.

Secondo Tempo

45′ Finisce il primo tempo, negli ultimi minuti la squadra di Cocco si è portata avanti, ma la Praese sembra essere in partita.

40′ 1-0 Pietra! Punizione battuta velocemente, si inserisce in area Faedo che tira ad incrociare e trova il vantaggio. Biancocelesti avanti.

39′ Di Pietro perde l’attimo per calciare, Gasco riesce a rubargli il pallone in area. Non è però la prima volta che il dieci trova spazio per avanzare nella zona centrale del campo.

34′ Sorpresa a Bogliasco: biancorossi momentaneamente avanti sul Rivasamba.

32′ Fallo di Bianchino su Rovere, il 7 della Praese viene ammonito.

29′ Traversa di Di Pietro! Il 10 riceve palla in area e colpisce il legno, dopo la leggera ma decisiva deviazione di Vernice. Dopo poco, mancino di Matzedda dal limite bloccato dall’estremo difensore biancoceleste.

26′ Altra grande occasione per il Pietra con Lorenzo Insolito. Rovere serve l’8 in area di rigore, saltando la linea difensiva, ma il centrocampista non riesce con un pallonetto a centrare la porta. Pallone in out e match ancora in equilibrio.

20′ Ci prova da fuori area, al volo, Lobascio: tentativo troppo ambizioso, pallone che scivola lontano dalla porta biancoceleste.

17′ Doppia opportunità per il Pietra: prima il mancino di Lufi in area neutralizzato dai piedi del portiere avversario, poi la conclusione dalla distanza di Insolito che termina sopra la traversa. La squadra di Cocco cerca di aumentare il ritmo della gara.

15′ Riaggressione alta del Pietra che recupera palla con Lorenzo Insolito. L’8 va al tiro ma trova la deviazione del difensore, corner per i biancocelesti.

10′ Punizione di Sancinito che si stampa sulla barriera. Al Pietra versione 2024/2025, tra le altre cose, mancano anche le “comete” del centrocampista.

8′ Ancora insidioso il sinistro di Di Pietro dalla distanza, stavolta la palla finisce sul fondo.

5′ Il Pietra schierato con il 4-3-3. Faedo unica punta, Insolito esterno destro e Rovere esterno sinistro. Il cambio di modulo deriva anche dalle tante assenze.

1′ Prima chance per la Praese con il mancino da fuori area di Di Pietro che viene respinto dalla difesa.

Si comincia!

Primo Tempo

Spazio dal primo minuto per Lorenzo Insolito, ragazzo classe 2006 cresciuto nel settore giovanile biancoceleste e reduce da un’esperienza con il Milan. Del “ritorno a casa” del giocatore abbiamo parlato qui in settimana.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 5 Odasso, 6 Lufi, 8 L. Insolito, 10 Rovere, 13 Borlotti, 14 Faedo, 19 Franco. A disposizione di mister Cocco: 12 Duberti, 7 Gianmarco Insolito, 9 Dominici, 11 Sardo, 15 Giraudo, 16 Guaraglia, 17 Aicardi, 18 Guardone, 20 Gibertini.

Praese: 1 Ottonello, 2 Ferretti, 3 Raso, 4 Lipani, 5 Chiriaco, 6 Latini, 7 Bianchino, 8 Cova, 9 Lobascio, 10 Di Pietro, 11 Matzedda. A disposizione di mister Tedone: 12 D. Tedone, 13 Serra, 14 Carozza, 15 Cosmi, 16 Cacciani, 17 D’Amico, 18 Siracusa, 19 Sacchi, 20 Giavarra.

La direzione di gara è affidata a Ludovico Grandi della sezione di Novi Ligure, coadiuvato dagli assistenti Osama Chamchi (Savona) e Federico Lumicisi (Albenga).

Pietra Ligure. Sembrava che la vittoria contro la Genova Calcio potesse ridare fiato al Pietra Ligure che, invece, domenica scorsa è caduto nuovamente contro l’Athletic Club Albaro. Ora i biancocelesti si trovano a dieci punti di distanza dal Rivasamba in testa alla classifica. Un gap sempre più difficile da colmare e che comincia a creare qualche preoccupazione all’interno del club. Per questo oggi i tre punti sono fondamentali, nonostante le numerose indisponibilità. Infatti allo scacchiere di Matteo Cocco mancano pedine importanti: Sogno, Dominici e Gabriele Insolito su tutti. Vincere sarebbe anche il biglietto da visita ideale per la sfida di mercoledì contro il Celle Varazze dell’ex Mario Pisano.

Insegue la vittoria anche la Praese ultima in classifica. I genovesi hanno vinto solo una partita, ma in trasferta non sono riusciti ancora a conquistare i tre punti. Inoltre quello di oggi è un turno decisamente delicato per la lotta salvezza, perché all’Ellena si sfidano San Francesco Loano e Athletic Albaro. Insomma, sfruttare il momento di difficoltà del Pietra permetterebbe alla squadra di Matteo Tedone di guadagnare punti su almeno un’avversaria. Anche per la Praese vincere permetterebbe di affrontare con più serenità lo scontro diretto nell’infrasettimanale contro l’Angelo Baiardo.