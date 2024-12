Eccellenza, il Celle Varazze batte il Pietra Ligure ed è secondo in classifica. Mitu: “Bello vincere in rimonta, mentalmente siamo forti”

Celle Ligure. Una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica. Mercoledì sera il Celle Varazze ha affrontato il Pietra Ligure in occasione del big match dell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Ad aggiudicarsi la sfida sono stati gli uomini di mister Mario Pisano, giocatori apparsi trasformati rispetto all’opaco inizio di stagione vissuto dal sodalizio biancoblù.

Fondamentale per il raggiungimento del risultato finale è stato il contributo di tutti i giocatori schierati in campo. Tra i protagonisti, come spesso accade, anche il portiere Radu Mitu, autore di alcuni interventi provvidenziali negli ultimi minuti di gara. “È sempre bello – ha dichiarato l’estremo difensore del Celle Varazze – quando si vince in rimonta come abbiamo fatto noi stasera. Abbiamo incontrato un’avversaria che punta alla vetta della classifica, motivo per cui abbiamo fatto un ottimo lavoro secondo me. Abbiamo giocato bene, compatti e abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister prima di scendere in campo.”

“Non possiamo dire ancora niente – ha proseguito l’intervistato – perchè il campionato è lungo, però sono contento per la squadra, per i tifosi e per la città. Questa squadra e questa società meritano qualcosa in più. Siamo contenti, ma è ancora lunga. Mentalmente siamo forti, Pisano lavora con noi non solo sull’aspetto tattico ma anche su quello mentale e questo è un punto importante. Secondo me alla lunga ci aiuterà”.

Infine Mitu ha concluso il proprio intervento tornando ad analizzare la sfida disputata: “In inferiorità numerica abbiamo sofferto, ma siamo preparati per tutte le situazioni di gioco. È stata dura contro un’avversaria forte in dieci. Siamo contenti per il risultato, ma c’è da lavorare. Dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare”.