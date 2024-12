Eccellenza, il Celle Varazze e vola in classifica: Pietra Ligure sconfitto 2-1 all’Olmo-Ferro

Risultato: Celle Varazze 2-1 Pietra Ligure (19’ rig. Faedo, 31’ rig. Battaglia, 65’ Galatolo)

Termina così 2-1 in favore del Celle Varazze il big match dell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Al 95’ Lorenzo Insolito prova una conclusione dal limite dell’area alla disperata, ma Mitu nonostante una deviazione velenosa riesce a bloccare a terra.

Al 90’ Pisano corre ai ripari inserendo Guida al posto di Preti.

Il direttore di gara comanda 5 minuti di recupero.

All’89’ Ravoncoli compie un intervento ruvido che l’arbitro sanziona con un cartellino giallo, il secondo per lui: cambia ancora la partita, il Celle Varazze chiuderà in dieci uomini!

All’87’ ancora forze fresche per il Celle Varazze: dentro Anselmo, fuori Battaglia.

All’’83’ il Pietra Ligure prova a riprenderla con un doppio cambio: dentro Lorenzo Insolito e Guaraglia, fuori Lufi e Faedo.

All’80’ ecco un altro esordio tra le file del Celle Varazze: Sassari rileva Righetti.

Al 72’ mister Cocco opta per operare una sostituzione: dentro Gianmarco Insolito, fuori Franco.

Al 70’ il Celle Varazze trova la terza rete, ma l’arbitro ravvisa un tocco di mano contestato a Preti annullando così il gol di Righetti: si resta sul 2-1 all’Olmo-Ferro.

Al 65’ Galatolo si mette in proprio e risolve l’impasse: bordata impressionante sotto la traversa del numero 13 dei locali, è 2-1 Celle Varazze!

Al 62’ mister Pisano decide che è il momento di un esordio: fuori Panepinto, primo minuto con la casacca del Celle Varazze per Sassari.

Al 54’ stesse squadre ma ritmi completamente sovvertiti rispetto alla prima frazione di gioco: l’impressione è che nessuna delle due squadre voglia rischiare di subire la rete dello svantaggio.

Alle 19:02 prende il via il secondo tempo. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo dall’inizio.

Termina così 1-1 senza ulteriori emozioni un bel primo tempo, 45 minuti di ottimo livello in cui entrambe le squadre si sono affrontato a viso aperto regalando al pubblico presente sugli spalti uno spettacolo estremamente godibile.

Al 45’+1 Gnecchi trova Battaglia nel cuore dell’area di rigore il quale di testa porta avanti i suoi, ma il signor Poggi alza nuovamente la bandierina: terzo gol annullato per posizione di offside ai biancoblù.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 45’ il Pietra torna a farsi vedere dalle parti di Mitu, ma il pallone termina sul fondo.

Al 43’ Battaglia imbecca Righetti il quale trova la rete del vantaggio dei locali, ma la bandierina va ancora su: il signor Poggi segnala fuorigioco, El Mahdi ferma tutto vanificando l’ottima azione dei biancoblù.

Al 40’ Celle Varazze spaventa ancora la retroguardia avversaria, ma il pallone termina soltanto in corner.

Al 36’ il Celle Varazze torna a farsi vedere pericolosamente davanti tenendo in apprensione il Pietra Ligure: l’inerzia del match sembra completamente cambiata dopo la rete che ha ristabilito l’equilibrio nel punteggio.

Al 31’ Battaglia ristabilisce la parità dal dischetto: è 1-1 all’Olmo-Ferro!

Al 30’ il Celle Varazze spinge alla ricerca del pareggio trovando il fallo di Dominici in area di rigore: sarà penalty anche per i gialloblù.

Al 25’ il match vive una prima fase di stallo con entrambe le squadre che rifiatano attraverso il giro palla dopo aver speso molto in apertura di gara.

Al 19’ Faedo spiazza Mitu portando avanti i suoi: è 0-1 Pietra Ligure all’Olmo-Ferro!

Al 18’ ecco la possibile svolta del match: Calcagno stende Borlotti involato a rete: nessun dubbio per il direttore di gara: sarà penalty per il Pietro Ligure.

Al 15’ il Celle Varazze riesce a sbloccare la sfida, ma l’assistenza alza la bandierina: rete non convalidata a causa di una posizione di offside.

Al 13’ Debenedetti stacca di testa nel cuore dell’area di rigore avversaria: Vernice blocca e imbecca immediatamente un compagno, ma lo stesso numero 3 del Celle Varazze mette il turbo dando vita ad provvidenziale intervento difensivo.

Al 12’ Dominici calcia a giro da buona posizione: Mitu blocca, buoni ritmi fin qui tra le due squadre.

Al 10’ il Celle Varazze tenta di reagire arrivando al tiro con una buona azione manovrata, ma Vernice riesce a bloccare a terra senza particolari grattacapi.

Al 5’ Sancinito prova ad illuminare la serata con una delle sue comete, ma Mitu risponde presente respingendo con i pugni: la prima occasione del match è di marco biancoleste.

Alle 18:00 prende il via la sfida.

Le formazioni

Celle Varazze: 1 Mitu, 3 Debenedetti, 4 Calcagno, 5 Panepinto, 7 Righetti, 10 Battaglia, 13 Galatolo, 14 Preti, 15 Ravoncoli, 16 Gnecchi, 18 Padovan.

A disposizione: 12 Tredici, 2 Zampano, 6 Guida, 8 Silvestri, 9 Bonanni, 11 Anselmo, 17 Sassari, 19 Botte, 20 Morando.

Allenatore: Mario Pisano.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 3 Pili, 4 Sancinito, 5 Odasso, 6 Lufi, 9 Dominici, 10 Rovere (C), 13 Borlotti, 14 Faedo, 17 Aicardi, 19 Franco.

A disposizione: 12 Duberti, 2 Gasco, 7 G. Insolito, 8 L. Insolito, 11 Sardo, 15 Giraudo, 16 Guaraglia, 18 Guardone, 20 Gibertini.

Allenatore: Matteo Cocco.

Arbitro del match è il signor El Mahdi El Bouazaoui della sezione di Chiavari. Florjana Doci di Savona e Andrea Poggi di Genova gli assistenti.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” Celle Varazze e Pietra Ligure si affrontano in occasione del match di cartello dell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Niente Champions in questo turno infrasettimanale, ma per i tifosi appassionati di sport locale la notizia viene mitigata dal turno del massimo livello del calcio ligure. Tra le varie possibili letture della sfida, la più suggestiva è sicuramente quella relativa a Mario Pisano, il grande ex dalla partita. Tra un Celle Varazze galvanizzato dal cambio in panchina e un Pietra Ligure che sta iniziando ad ingranare, si prospetta un match ricco di gol e spettacolo.