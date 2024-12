E’ ufficiale: il Genoa venduto all’imprenditore rumeno Dan Sucu

Genova. Il Genoa è stato venduto all’imprenditore rumeno Dan Şucu. A comunicarlo è la società stessa in una nota ufficiale.

“Il Genoa Cricket and Football Club – si legge – comunica che, a seguito della delibera di un aumento di capitale pari a 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e altri 40.000.000 euro a pagamento dello scorso 14 dicembre, in data odierna il Consiglio di amministrazione si è riunito e ha approvato l’offerta presentata dall’imprenditore rumeno Dan Șucu. L’imprenditore rumeno, tramite un proprio veicolo d’investimento, ha sottoscritto per intero l’aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell’intorno del 77% del Genoa Cfc, lasciando in minoranza i precedenti soci”.

Șucu, spiega la società, è una figura di spicco nel panorama economico internazionale e presidente della Confederația Patronală Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania. La proposta, strutturata e altamente strategica, consentirà di sottoscrivere integralmente l’aumento di capitale, fornendo al club le risorse necessarie per rafforzare le proprie ambizioni sportive.

Chi è Dan Sucu, il nuovo proprietario del Genoa

Nato a Bucarest il 25 aprile 1963, Șucu è noto principalmente come fondatore di Mobexpert, il più grande marchio di arredamento in Romania con oltre 2.200 dipendenti. In aggiunta alla leadership nel settore del mobile, Șucu è un investitore di riferimento nel comparto immobiliare e dal 2022 anche nel settore dei media, con un ruolo chiave nel quotidiano economico Ziarul Financiar.

Appassionato di sport e già proprietario del club di calcio Rapid Bucarest (di cui detiene il 90% delle quote), Dan Șucu ha contribuito a rilanciare una realtà con oltre 100 anni di storia, investendo nello sviluppo di infrastrutture moderne e nell’accademia giovanile, che oggi conta circa 700 giovani atleti. Il suo approccio è orientato a valorizzare il calcio come strumento sociale, con l’obiettivo di coinvolgere migliaia di ragazzi nello sport e promuovere i valori di inclusione e crescita personale.

“Il passaggio di maggioranza rappresenta un nuovo capitolo per il Club più antico d’Italia, con l’auspicio che l’ingresso di Dan Șucu possa portare stabilità economica e nuovi investimenti per il potenziamento della squadra e delle infrastrutture. Il Genoa ringrazia i propri tifosi per il supporto costante e guarda con fiducia al futuro, certo che questa nuova fase saprà consolidare il prestigio e le soddisfazioni che il Club merita”, conclude il comunicato.

Bucci: “Buon lavoro a Dan Şucu”

“L’arrivo di Dan Şucu come nuovo azionista di maggioranza del Genoa CFC segna una tappa importante per il club più antico d’Italia e per il calcio ligure. È un’occasione per consolidare il legame tra la storia calcistica della nostra regione e le prospettive di crescita futura. Auguro buon lavoro alla nuova proprietà, con l’auspicio di un progetto ambizioso che apra la strada a successi duraturi per la società.” Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“Il Genoa non è solo una squadra di calcio: è parte integrante della storia e dell’identità della Liguria, un simbolo della passione dei suoi tifosi e una risorsa preziosa per il tessuto economico e occupazionale del nostro territorio – continua il presidente – Inoltre, rappresenta un veicolo straordinario per promuovere Genova e la Liguria nel panorama nazionale e internazionale”.

“Il Genoa è una delle società storiche del panorama calcistico italiano e lo sport professionistico ha importanti ricadute economiche sul territorio della Liguria: per questi motivi, l’arrivo di Dan Şucu è una buona notizia non solo per il Genoa, ma per tutta la regione – aggiunge l’assessore allo Sport Simona Ferro. – Auspico che il passaggio di maggioranza possa dare inizio fin da subito a un nuovo e importante capitolo della vita di questo club”.

Dan Sucu: “Un onore e una grande responsabilità diventare azionista di riferimento del Genoa”

“È un onore e una grande responsabilità diventare azionista di riferimento del Genoa CFC. Gestire una società di calcio vuol dire non limitarsi soltanto agli aspetti legati al business. È un’attività che necessita di una passione genuina per questo sport e di un impegno verso la comunità dei tifosi che vivono per questi colori”, afferma il nuovo proprietario.

“Desidero tra i punti programmatici avviare una collaborazione di successo tra il Genoa e alcuni club dell’Europa dell’est, tra cui il Rapid Bucarest. Vedremo sicuramente giovani calciatori italiani iniziare la loro carriera in questi club, giocando non solo nei campionati nazionali di riferimento, ma anche nelle Coppe e competizioni europee. Al contempo alcuni tra i migliori talenti di questi Paesi avranno la possibilità di giocare, con la maglia del Genoa, in uno dei campionati più importanti del mondo come quello italiano”, aggiunge.

“La mia vita e il mio percorso professionale mi hanno insegnato che i risultati più importanti si ottengono con un lavoro di squadra a ogni livello. Questo mi fa capire l’importanza del coinvolgimento dei tifosi nella vita del club e quanto sia importante per loro vedere risultati sportivi all’altezza delle aspettative”, conclude Dan Sucu.

Oltre ai tifosi, vedo molti giovani che lavorano nella gestione del club, e questo mi fa molto piacere. Anche se ho più di 60 anni, credo di poter contribuire, con la mia esperienza e la mia energia, a raggiungere insieme grandi obiettivi. Cari genoani, non vedo l’ora di vedervi allo stadio e forza Genoa”.