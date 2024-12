È Spanu il campione mondiale IKC: “Vinto di cuore grazie al mio coach e al mio team”

Termina nel migliore dei modi la serata dell’International Fight Show per il Kombat Team e Giovanni Spanu. Chiamato a giocarsi il titolo mondiale IKC contro il giovane Dimitri Wolff, è riuscito nell’impresa di battere il suo sfidante al primo su cinque round. Al suo angolo, oltre al suo coach storico Alessandro De Blasi, tutti i ragazzi del team, che lo hanno incitato fino all’ultimo momento.

Ma ripercorriamo tutti i passi principali. L’ingresso in scena sotto l’iconica “Lose Yourself” di Eminem, l’abbraccio con il suo coach prima di entrare in scena. Poi, l’arbitro chiama a gran voce il “fight” ed inizia la ripresa che, purtroppo, parte forse nel modo peggiore per un atleta che ambisce ad un titolo così importante. Spanu non va ko una volta, ma ben due.

E qui l’angolo e il palazzetto hanno fatto qualcosa di veramente importante per lui. Nonostante il suo grande cuore, come affermato nel post match dal suo coach, tutti l’hanno incitato a rialzarsi, e così è stato per due volte consecutive. Quello che fino a quel momento era un brutto momento, si è trasformato nella fine di un film alla Rocky. Manca un secondo alla fine del round, Spanu calcia molto forte alla gamba del suo avversario che cade e non si rialza più. Spanu è campione del mondo IKC, la chiusura del cerchio di cui parlava prima del match diventa tale al 100%.

“Sono super felicissimo di questa vittoria”. La felicità nei volti di Spanu e De Blasi al termine del match dice tutto: “Il mio avversario si è dimostrato molto forte, è partito molto bene e mi ha preso un po’ alla sprovvista. Ho preso due conteggi, ma questo sport è fatto anche di questo”.

Grande felicità anche per il suo coach: “Era dieci anni che Giovanni non combatteva qua. In realtà ha cominciato dieci anni fa, da dilettante, poi ha fatto altri match sempre qua a Loano molto emozionanti, e dopo dieci anni siamo ancora qua per cercare questa cintura. Il mio allievo mi deve far sempre un po’ emozionare. Ha dimostrato di avere un gran cuore e una tenacia che non tutti hanno”.

“Ha messo un colpo che abbiamo provato all’infinità e il campione è questo – termina De Blasi -, mette un colpo e finisce il match, per cui bravo Giovanni, sono orgoglioso di te“.

Tenacia e cuore condite dal supporto di tutto il team presente al suo angolo: “Devo dire che il supporto del mio angolo, del mio maestro Alessandro, è stato fondamentale per riuscire ad alzarmi, continuare il match e mettere il colpo decisivo. Senza un team ed un coach che ti supporta e ti sprona quando è il momento in cui devi tirare fuori veramente il cuore. Questo match l’ho vinto di cuore“.

Per i programmi futuri c’è tempo afferma De Blasi: “Adesso ci godiamo questa cintura che è importante, è il prodotto di dieci anni di lavoro. Giovanni si merita questo momento, è un atleta che ha fatto tanto ma avrebbe meritato ancora di più. Questo è il punto esclamativo di una carriera veramente importante. Ha disputato tanti match, abbiamo avuto sfortuna e fortuna, per il futuro decideremo insieme cosa fare”.