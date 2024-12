Doppio colpo ad Andora e Laigueglia, i ladri prendono di mira due villette: rubati gioielli e argenteria

Andora-Laigueglia. Il periodo natalizio, purtroppo, non rende sempre tutti più buoni e, anzi, rende alcune case più appetibili per i ladri, con il fenomeno dei furti sempre in aumento durante questo particolare periodo dell’anno.

Succede anche nel ponente savonese, con un doppio colpo ai danni di altrettante villette negli ultimi giorni, su cui indagano i carabinieri. Inoltre, si sarebbero verificati, ma questi non confermati, altri tre tentativi di furto nella stessa area.

La zona interessata è quella collinare, alle spalle di Andora e Laigueglia, dove sono presenti in particolare piccole ville e appartamenti residenziali, molti dei quali seconde case.

Nel caso specifico, ad essere colpite sono state due villette, a Colla Micheri e sopra Laigueglia: una di proprietà di un italiano (prima casa) e l’altra di una famiglia di stranieri (seconda casa).

In entrambi i casi i malviventi, forse più di uno (in genere agiscono almeno in due in questi casi), sono riusciti ad accedere forzando gli ingressi e, una volta dentro, hanno messo a soqquadro entrambe le case, arraffando in particolare gioielli e argenteria.

Mentre la conta esatta della refurtiva è ancora in corso e da quantificare, quello che è certo, purtroppo, è che entrambe le proprietà risultano sprovviste di allarme e sistema di videosorveglianza.

Sul doppio colpo, come detto, stanno indagando i carabinieri, che nell’ultimo periodo hanno anche intensificato i controlli proprio nelle aree collinari residenziali, in particolare nelle ore notturne e sulle strade principali.