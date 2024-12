Disturbo alla quiete pubblica e pregiudicati tra gli avventori: il Questore sospende la licenza di una pizzeria-kebab di Albenga

Albenga. Nella giornata di ieri, venerdì 6 dicembre, il Questore di Savona ha emesso il decreto con il quale viene sospesa per sette giorni – ai sensi dell’art. 100 TULPS – la licenza di una pizzeria/kebab del centro di Albenga.

Il provvedimento è stato emesso – per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – alla luce dei numerosi interventi effettuati dal comando della Polizia locale di Albenga a seguito di diverse segnalazioni dei residenti della zona che hanno lamentato un continuo disturbo alla quiete pubblica, sia di giorno che di notte, causato dagli avventori del locale.

Inoltre, in occasione dei controlli effettuati dalla Polizia Locale e dal Commissariato di Alassio, tra il mese di giugno e novembre, si è riscontrata la presenza nel locale di numerosi pregiudicati che avevano scelto questo locale quale abituale punto di aggregazione.

Infine, durante un recente controllo, è stato arrestato un cittadino straniero destinatario di ordine di carcerazione per reati in materia di stupefacenti e, durante le concitate operazioni di arresto da parte della Polizia Locale, gli avventori presenti hanno opposto resistenza e urlato frasi in lingua straniera nei confronti degli agenti operanti.

Il provvedimento del Questore di Savona ha finalità preventiva, con effetto dissuasivo sulle persone ritenute pericolose, che prescindono da eventuali responsabilità del gestore del locale.