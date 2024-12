Disturbi del comportamento alimentare, la psicologa Stefania Lanaro: “Basta con gli stereotipi: non parlare più di colpe ma di responsabilità”

Savona. “I disturbi del comportamento alimentare hanno molteplici cause (da quelle fisiche a quelle psicologiche) , ancora oggi quella principale è sconosciuta. Ma ciò che va cambiato è legato alle relazioni e non bisogna più parlare di colpe ma di responsabilità“. Ad affermarlo è Stefania Lanaro, psicologa e che da anni fa parte dell’associazione “Il Bucaneve odv”.

“Ce ne sono di più di quelli che pensiamo. In Italia le persone che ne soffrono sono quantificate con un numero superiore ai 3 milioni e mezzo ma questi solo solo quelli che vengono catalogati dalle Asl, ma ce ne sono molti non inseriti negli elenchi”, ci spiega.

Ad oggi le tre forme più conosciute sono: Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa e Disturbo da Alimentazione incontrollata, conosciuto anche come Binge Eating Disorder. I nuovi sintomi sono: Ortoressia Nervosa; Vigoressia (la ricerca di una perfezione muscolare) e Drunkoressia (bevo per non mangiare e sentire lo stomaco pieno).

Come affermato dalla psicologa c’è bisogno di un cambiamento nelle relazioni, e non bisogna più parlare di colpe. Come spiegato la dottoressa molto spesso chi soffre di disturbi del comportamento alimentare non manifesta il problema perché non vuole creare disagio nella famiglia o nelle persone intorno a loro. Il paziente non vuole permettere che chi sta intorno a loro si addossi delle colpe che, in realtà, non possiede, però la collaborazione è fondamentale.

“Spesso c’è grande fatica a spiegare il proprio malessere in famiglia e con gli amici, spesso si ha paura di essere fraintesi e non capiti proprio perché gli stereotipi rispetto al disturbo alimentare sono presenti e importanti, ammettere il proprio disturbo sembra essere correlato a mettere in discussione la famiglia e la loro “bontà”, è fondamentale lavorare con la persona affetta da disturbo alimentare (ricordiamo che spesso è figlio ma può essere anche genitore) e con la sua famiglia, nelle relazioni con i fratelli e sorelle. Prevenzione e sensibilizzazione sono fondamentali perché il disturbo venga riconosciuto e preso in carico rapidamente”, afferma Silvia Lanaro.

La famiglia è necessariamente da inserire nel percorso di cura del loro caro, si deve parlare di assunzione di responsabilità rispetto al cercare di trovare nuovi equilibri e nuove “proposte” di comunicazione, non va colpevolizzata ma supportata e resa partecipe del percorso che deve essere del gruppo famiglia e non solo della persona con il disturbo alimentare. Il disturbo alimentare si deve e si può curare, anche quando esiste da molti anni.

“Altro punto importante è non confondere la persona con il suo disturbo ma ricordarsi che non è anoressica, bulimica, obesa ma persona con anoressia, bulimia, binge eating, per permettere alla persona di potersi distinguere dalla sua malattia“, afferma la psicologa.

Un altro focus fondamentale, secondo la professionista e come già ribadito prima, è quello che bisogna smetterla con gli stereotipi che sono presenti ed importanti. Queste sono le fake più frequenti che si ascoltano sui Disturbi Del Comportamento alimentare o come vengono definiti ora disturbi dell’alimentazione e della nutrizione:

Chi ha un disturbo alimentare ce l’ha perché è fissato con la linea

Un disturbo alimentare ha sempre e solo origine in famiglia

Quando ricomincia a mangiare normalmente è tutto a posto

Il disturbo alimentare è una fase della crescita, poi passa

Non si guarisce mai davvero da un disturbo alimentare

Le analisi del sangue sono ok quindi non può essere così grave

I media sono responsabili dello sviluppo di un DCA

Ma quale disturbo? È solo goloso/a

“Bisogna ricordarsi che il problema non è solo cibo ma l’ossessione del corpo – ci spiega – non è vero che chi ha questi disturbi dell’alimentazione non ha fame. Molto spesso i miei pazienti mi dicono mi piace quel cibo e vorrei mangiarlo ma mi fa paura. Tutto ciò non è un capriccio e chi sta intorno a queste persone se lo deve ricordare”, afferma la psicologa.

L’associazione “Il Bucaneve OdV” effettua anche diverse attività (incontri, confronti, discussioni) che hanno il compito di sensibilizzare e prevenire (oltre che curare).

Diverse le attività svolte dall’associazione, presieduta da Maria Grazia Giannini, tra cui l’incontro (avvenuto il 12 dicembre) “Come Stai? Ascoltiamoci e discutiamo insieme”. Il focus dell’attività riguardava l’intelligenza emotiva.

“L’intelligenza emotiva è la capacità di riconoscere e comprendere le proprie e altrui emozioni, utilizzandole per raggiungere i propri obiettivi e risolvere i problemi. Essa permette ai giovani nel passaggio tra l’essere bambini e l’essere adolescenti di potenziare il proprio senso di autoefficacia, le abilità socio-relazionali, nonché la consapevolezza di sé, del proprio corpo e del proprio valore personale. Questo tipo di lavoro rappresenta una valida strategia di prevenzione del disagio emotivo e in particolare dei disturbi del comportamento Alimentare”, spiega la psicologa.

Chi è l’associazione “Il Bucaneve”

Associazione “Il Bucaneve”, costituitasi per sostenere persone e famiglie, anche minori, che vivono una situazione problematica legata in particolare ai disturbi del comportamento alimentare e alla violenza di genere e maltrattamenti vissuti all’interno di relazioni affettive.

Tale finalità viene raggiunta tramite l’ascolto, il supporto, l’orientamento, la collaborazione con enti, istituzioni ed altri soggetti pubblici e del privato sociale presenti nel territorio locale, provinciale, regionale e nazionale. Tra gli scopi principali dell’Associazione rientrano anche la prevenzione e la formazione.

Il progetto Corpys per i bambini della scuola primaria di Garlenda

Corpys è un centro pensato per bambini, adolescenti e adulti. È un luogo in cui le persone vengono supportate durante il loro percorso, all’interno di uno spazio senza giudizio, con il rispetto verso il proprio ed altrui pensiero. L’associazione mette a disposizione momenti e situazioni che permettono la conoscenza di sé, il riconoscimento delle differenze con l’altro e, attraverso il gioco, la libera espressione delle emozioni in un setting sicuro, accogliente e tutelante.

L’approccio che utilizzano è di tipo psicomotorio ed entrambi siamo Psicomotricisti formati presso l’Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata I.F.R.A. di Bologna.

Il progetto è incentrato su un percorso di prevenzione mirato al favorire una crescita armonica e consapevole, incentrato sul riconoscimento di sé come persona unica e libera, con la capacità di

mettere in dubbio e di riconoscere gli stimoli che riceve dall’ambiente socio-culturale, di riconoscere il confine che la libertà presuppone, di conoscere e riconoscere il proprio corpo come centro delle sue possibilità di relazione e di proporre attività svolte a lavorare sull’immagine di sé al fine di supportarli nel percorso di crescita.

Un progetto sensibile e accorto sul focus per consentire ai bambini, futuri adolescenti, di possedere i mezzi e gli strumenti per accogliere le emozioni e riconoscersi protagonisti del loro diventare grandi. Questo progetto è stato pensato per i bambini della Scuola Primaria dalla Prima alla Quinta classe ed eventualmente per i bambini della Scuola dell’infanzia. Nell’anno scolastico 2023/24 un progetto con queste caratteristiche è stato proposto ai bambini della Scuola Primaria di Garlenda.

Finalità e obiettivi

In un mondo sempre più incentrato sul giudizio e la categorizzazione, l’associazione ritiene che sia importante proporre attività ludico-creative che abbiano come fine di:

promuovere il benessere dei bambini attraverso proposte psicomotorie volte ad integrare gli aspetti psico – emozionali con la loro crescita ;

sperimentare il proprio corpo nella relazione e come “termometro” delle emozioni ;

la possibilità di mettersi in gioco nella relazione con gli altri;

stimolare un linguaggio non giudicante ma accogliente oltre che un pensiero critico e quindi una messa in discussione del proprio pensiero da parte dei pari;

supportare i bambini al riconoscimento delle proprie emozioni e della loro reale intensità e al saperle gestire.



Obiettivo del progetto sarà anche quello di permettere ai bambini di sviluppare una maggiore consapevolezza di sé e del mondo anche in riferimento agli aspetti socioculturali e dei social media.

Attività e metodologie

Per raggiungere gli obiettivi e le finalità del progetto verranno attivate delle proposte che per i bambini avranno una valenza ludica ma che sottendono gli aspetti emotivo-relazionali elencati nel punto precedente. Verranno svolte attività/giochi di rappresentazione corporea (es. giochi di movimento), di role playing; rappresentazione di sé attraverso il disegno (in ambito psicomotorio importanti perché significative come mappe fantasmatiche corporee ). Verranno proposte situazioni in cui i bambini possano mettere in gioco le loro emozioni ed ascoltare quelle dei compagni e lavorare supportati da noi conduttori nella gestione delle differenze e dei contrasti.

Le attività saranno pensate e condivise con le docenti della classe che saranno presenti durante lo svolgimento degli incontri. Per lo svolgimento di tali attività utilizzeremo sia supporti sia materiali che digitali, come Lim, materiali cartacei, giochi, colori, ma fondamentale sarà la relazione emotivo-relazionale. Il materiale di consumo sarà a carico di Corpys. Il percorso avrà la durata di almeno 10 incontri con frequenza quindicinale e per ogni classe sarà messa a disposizione un’ora. Tale durata è stata pensata per permettere un percorso funzionale al fine degli obiettivi proposti; la cadenza quindicinale invece è stata pensata per permettere un’elaborazione dei contenuti espressi negli incontri. Gli incontri saranno svolti come attività di volontariato quindi con nessun costo a carico dell’Istituto Comprensivo.

Per ottimizzare l’efficacia di tale progetto, sarà necessario, come già sperimentato il supporto delle docenti. Tale supporto è sia di garanzia per i bambini che per noi affinché il lavoro dell’associazione venga integrato nella vita della scuola ma soprattutto dedicato al rimando per ciascuna classe che per ogni singolo bambino.