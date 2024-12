Varazze. “Finalmente dichiarato spento l’incendio che ha interessato la frazione di Alpicella nei giorni scorsi”. Lo ha annunciato poco fa il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, dopo le difficili fasi di emergenza che hanno interessato proprio i giorni del Natale.

L’incendio, divampato la notte tra il 23 ed il 24 dicembre, ha interessato una vasta area del territorio comunale. Secondo le prime stime, ora che è stata completata da parte dei vigili del fuoco l’intera bonifica, sono andati distrutti circa 140 ettari, di cui almeno 110 di superficie boschiva.

“A causa delle condizioni meteo, condizionate dal forte vento, ci sono voluti diversi giorni di lavoro con operazioni di contenimento e presidio prima di poter spegnere e domare in via definitiva il rogo” ha poi precisato il primo cittadino varazzino, ringraziando tutti coloro che sono intervenuti e hanno operato per arrivare al completo spegnimento.

Proprio le raffiche di vento sono state decisive ad alimentare le fiamme ed estendere rapidamente il fronte di fuoco, con continui focolai pronti a riattivarsi nonostante le azioni svolte di continuo dalle numerose squadre a terra.

L’UCL – Unità Comando Locale – attivata per contrastare il grave incendio è stata dismessa e ora, purtroppo, inizia la conta dei danni.

Oltre al personale dei vigili del fuoco che ha monitorato l’area boschiva, sono in corso gli accertamenti e le indagini dei carabinieri forestali sulle cause che hanno innescato le fiamme.