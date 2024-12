Dego, al via al Cira un progetto PNRR per digitalizzazione, distrettualizzazione e riabilitazione delle reti idriche

Dego. Cira comunica di “aver formalmente dato avvio al progetto PNRR inerente alla digitalizzazione, distrettualizzazione e riabilitazione delle reti idriche in gestione; grazie a tale misura si velocizzerà il processo di ammodernamento della gestione delle reti già in atto da parte del Gestore”.

Il progetto risulta caratterizzato da una quota di finanziamento a fondo perduto pari a 720mila euro a cui va sommato il contributo cofinanziato da Cira per una cifra pari a 88.899,68 euro.

Cira “ha già completato il processo di selezione della prima figura tecnica prevista, attualmente è aperto il bando di selezione per l’individuazione di un’ulteriore figura tecnica”.

Le domande per la partecipazione alla procedura in corso dovranno essere presentate entro il termine del 17 dicembre, alle 13.

Le caratteristiche del profilo richiesto e l’intera documentazione di gara sono consultabili sul sito dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente – bandi e concorsi, al seguente link.

“Come anticipato abbiamo avviato il bando di selezione per la figura tecnica che andiamo ad assumere, – ha spiegato il presidente, Roberto Abbaldo. – Si tratta di una importante occasione per chi vuole entrare a far parte di questa squadra, composta da ragazzi capaci, coesi, che in un ambiente sereno e professionale lavorano ogni giorno per migliorare la performance”.

“Questo progetto è iniziato con Carcare paese pilota, e ci sta dando risultati entusiasmanti. Digitalizzare le linee significa, oltre a migliorare la nostra efficacia d’intervento, anche e soprattutto lasciare in eredità una documentazione fruibile e finalmente precisa e puntuale. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel processo di ammodernamento e miglioramento delle performance che ci siamo prefissi insieme agli ingegneri Maurizio Valle e Jessica Giordano che sono l’anima di questa realtà”, ha concluso.