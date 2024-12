Decreto sicurezza, i comitati liguri in piazza a Roma: “Grave attacco ai diritti”

Liguria. Ci sarà anche la Rete ligure dei comitati sabato 14 dicembre a Roma alla grande manifestazione nazionale contro il decreto sicurezza, approvato alla Camera e ora all’esame del Senato: “Un provvedimento che rappresenta un grave attacco ai diritti, alla democrazia e alla libertà di espressione“. L’appuntamento è alle 14.00 in piazzale del Verano.

Nel mirino il provvedimento del governo Meloni, ribattezzato decreto paura, che “introduce norme che mettono in pericolo la libertà di protesta, aumentano la repressione verso chi difende i diritti e legittimano l’uso spropositato della forza”. Tra le varie misure, la nuova legge introduce il reato di blocco stradale con condanna fino a 2 anni di carcere se commesso insieme ad altre persone, le proteste in carcere o nei Cpr anche passive diventano punibili fino a 20 anni, fino a 7 anni per le occupazioni abusive, fino a 5 anni per il danneggiamento, fino a 5 anni per l’accattonaggio. Il testo approvato propone un aggravante per la resistenza a pubblico ufficiale commessa “per impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica“.

La manifestazione è stata promossa a seguito dell’assemblea all’Università La Sapienza di Roma dello scorso 16 novembre, su iniziativa della rete A Pieno Regime – No Ddl Sicurezza, una delle realtà nazionali nate per “costruire un’opposizione decisa e senza compromessi contro l’offensiva autoritaria del governo” . Alla manifestazione hanno aderito finora oltre 800 realtà tra cui Cgil, Libera, Arci, Amnesty International e forze politiche di opposizione.

“Con la manifestazione di sabato prossimo tutti insieme si chiederà il ritiro di questo provvedimento liberticida che rappresenterebbe un elemento di svolta autoritaria che comprometterebbe le basi democratiche e antifasciste della nostra Repubblica”, scrivono i portavoce della Rete invitando comitati territoriali e associazioni “a partecipare numerosi, per rendere visibile l’opposizione di larghissima parte della società civile a questo pericoloso provvedimento“.