Danni alluvionali a Cairo, il Gruppo Trench sostiene la Croce Bianca con una significativa donazione

Cairo Montenotte. Uniti per la comunità per superare la calamità che ha duramente colpito il territorio, e in particolare sia il sito cairese di Trench Italia sia la sede della Croce Bianca.

In una piccola ma significativa cerimonia che si terrà nella sede della pubblica assistenza cairese di via Cortemilia lunedì 16 dicembre alle ore 11.30, alla presenza delle autorità locali, del Presidente Regionale Anpas Nerio Nucci, di una rappresentanza dei lavoratori di Trench Italia e dei volontari dell’Associazione, sarà annunciata una donazione importante per supportare le attività della Croce Bianca.

“Trench Italia, parte del Gruppo Trench, leader globale nella trasmissione di energia, conferma con questo gesto l’impegno verso le comunità locali, riconoscendo il ruolo essenziale svolto dalla Croce Bianca. L’associazione, che fa parte della rete nazionale ANPAS, rappresenta un punto di riferimento per i servizi di emergenza sanitaria e il trasporto medico, garantendo assistenza e solidarietà alle persone più vulnerabili”, spiegano dall’azienda.

“La nostra associazione è alimentata dall’energia e dalla dedizione di 80 volontari, uomini e donne che ogni giorno si mettono al servizio della comunità – dichiara Maurizio Crepaldi, presidente della Croce Bianca di Cairo Montenotte – Nonostante le difficoltà causate dalle recenti alluvioni, il sostegno ricevuto ci ha permesso di continuare la nostra missione. La donazione di Trench Italia è un segno concreto di vicinanza e ci incoraggia a guardare avanti con fiducia”.

Riccardo Molinari, vicepresidente della Croce Bianca, aggiuge: “Il colpo subito il 26 ottobre è stato duro, ma ci siamo rialzati immediatamente. La nostra forza sta nel non arrenderci mai, grazie al supporto della comunità e dei nostri volontari”.

“In Trench Italia comprendiamo il profondo legame che ci unisce al territorio – afferma Matteo Garra, CEO di Trench Italia – Gli eventi dello scorso ottobre, che hanno toccato in maniera drammatica anche la nostra sede, ci hanno ricordato quanto sia importante collaborare nei momenti difficili. La Croce Bianca è un esempio straordinario di resilienza e dedizione e con questa donazione vogliamo ribadire l’impegno nostro e dell’intero Gruppo verso una comunità a cui siamo profondamente legati”.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo per rafforzare la collaborazione tra Trench Italia e le realtà locali, contribuendo a costruire un futuro più solidale e resiliente.