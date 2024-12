Dalla Liguria al Nepal: l’impegno di Giorgia e Michela per cambiare la vita dei bambini attraverso l’educazione

Liguria. Un viaggio di solidarietà, due settimane di lavoro e un ponte tra culture che si estende dall’Italia al Nepal. Michela Sole, psicologa finalese, e Giorgia Risso, educatrice genovese, sono le due volontarie di questa missione, promossa da “Calathea”, l’Associazione di Promozione Sociale da loro fondata. L’obiettivo? Combattere la povertà educativa e promuovere l’inclusione sociale, mettendo in contatto realtà lontane.

In questi giorni, Sole e Risso si trovano in Nepal [qui il Diario del Viaggio] , impegnate nel progetto Ananda, un’iniziativa dedicata a combattere le disuguaglianze sociali ed educative tra i bambini nepalesi. Il nome del progetto non è stato scelto a caso: in sanscrito Ananda significa “gioia“, un valore che le due volontarie vogliono portare nelle vite dei più piccoli attraverso attività educative e interculturali.

“Abbiamo collaborato con l’associazione americana Educate the Children Nepal – spiegano le due volontarie liguri ai microfoni di IVG -, una realtà che opera qui da molti anni, e insieme stiamo organizzando attività extrascolastiche per i bambini delle scuole pubbliche nelle periferie di Kathmandu, dove le disuguaglianze sociali sono più evidenti”.

Le iniziative si concentrano su temi di grande importanza come le differenze di genere e l’interculturalità. “In Nepal, le divisioni di genere sono molto marcate – raccontano Sole e Risso -. I bambini e le bambine giocano separati, e i metodi educativi sono ancora molto rigidi. Il nostro obiettivo è abbattere queste barriere, favorendo il dialogo e l’interazione tra tutti”.

Michela e Giorgia sono attualmente sul campo per portare avanti lo sviluppo del progetto con la loro associazione, Calathea APS. Fondata a Genova nel 2022, l’associazione ha da sempre l’obiettivo di combattere la povertà educativa. In Liguria, i loro progetti hanno coinvolto enti comunali, biblioteche e la “Casa di Quartiere Certosa”, istituito dopo il crollo del Ponte Morandi. “Il nostro impegno è creare una rete di relazioni sul territorio e promuovere l’inclusione sociale – sottolineano -. Quest’anno, però, abbiamo scelto di estendere il nostro impegno, portando la nostra missione anche oltre confine”.

Il progetto Ananda non si esaurisce in Nepal: “Da quest’anno abbiamo avviato un programma di corrispondenza globale – aggiungono le due volontarie liguri -. Una classe di una scuola primaria di Genova Pegli sarà in contatto con i bambini nepalesi, scambiandosi esperienze culturali e riflessioni guidate da noi”.

Michela e Giorgia si sono incontrate mentre collaboravano ad un progetto a Genova. Da quella prima esperienza condivisa è nata Calathea APS, un’associazione che porta il nome di una pianta dal profondo valore simbolico: “La Calathea rappresenta un nuovo inizio – concludono -. Proprio come le sue foglie che si chiudono di notte e si riaprono al mattino, simboleggiamo la volontà di intraprendere un percorso di crescita e rinnovamento”.

Tutti i progetti portati avanti da Calathea APS sono realizzati su base volontaria, grazie all’impegno dei suoi volontari, che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’associazione. Con laboratori innovativi e un approccio esperienziale, Calathea APS lavora per promuovere l’apertura interculturale, intergenerazionale e interpersonale, valorizzando ogni individuo come risorsa fondamentale per la società.