Dal 7 dicembre all’AcquarioVillage di Genova si comincia a festeggiare il Natale

Genova. Dal 7 dicembre, il mondo AcquarioVillage comincia a festeggiare il Natale con un ricco calendario di iniziative che dura fino al 6 gennaio 2025 passando per lo speciale appuntamento di San Silvestro all’Acquario di Genova.

L’Acquario di Genova organizza dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 un palinsesto di appuntamenti speciali per approfondire la conoscenza delle scogliere coralline all’interno del nuovo percorso tematizzato dedicato a SpongeBob, la spugna gialla più amata da grandi e piccini protagonista dell’omonima serie tv in onda sui canali Nickelodeon e Super!; due appuntamenti con la Notte con gli squali per i più piccoli sabato 7 e domenica 22 dicembre; dal 26 dicembre al 6 gennaio il percorso guidato Dietro le quinte con 6 appuntamenti quotidiani; il 31 dicembre un’esclusiva proposta di serata per il Capodanno per aspettare l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi, di cui il 2 dicembre ricorre il secondo anniversario dalla riapertura nella sua nuova veste di experience museum dedicato ai cinque sensi, aspetta i suoi giovani visitatori con le loro famiglie con un palinsesto quotidiano di science snack dal 26 dicembre al 6 gennaio di cui alcuni a tema Tartarughe Ninja, presenti lungo il percorso con postazioni per far conoscere l’astuzia di Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo e mettere alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi di bambini e ragazzi in visita.

Per chi fosse alla ricerca di una strenna natalizia in stile edutainment, Costa Edutainment propone la formula regalo dei biglietti per la visita alle due strutture, singole o nei percorsi abbinati, dell’abbonamento annuale all’Acquario di Genova e della tessera TEN per La Città dei Bambini e dei Ragazzi. Tutti i biglietti regalo sono acquistabili su www.acquariodigenova.it.

Nel periodo delle feste, l’Acquario di Genova è aperto tutti i giorni con i seguenti orari: dall’1 al 23 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00), sabato e domenica dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00); dal 24 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 09:00 alle 20:00 (ultimo ingresso ore 18:00). Eccezionalmente, il 31 dicembre l’Acquario chiuderà alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16:00) per consentire l’allestimento della serata di Capodanno.

A dicembre e gennaio, La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18:00 (ultimo ingresso ore 16.00).

ACQUARIO DI GENOVA

Alla scoperta delle scogliere coralline con SpongeBob – dal 7 dicembre al 6 gennaio tutti i weekend e giorni festivi

La scoperta delle scogliere coralline inizia sabato 7 e domenica 8 dicembre con un weekend di meet and greet con SpongeBob in cui bambini e bambine potranno incontrare l’amatissima spugna gialla in carne e ossa nel corso delle due giornate nella saletta SpongeBob.

Nello stesso fine settimana e tutti i weekend e giorni festivi fino al 6 gennaio 2025, l’Acquario propone inoltre speciali incontri con lo staff per raccontare le meraviglie di questo ricchissimo e delicatissimo habitat marino che costituisce la casa di SpongeBob, Bikini Bottom, e approfondire la conoscenza dei suoi abitanti e del loro stato di conservazione.

Un’occasione per visitare il nuovo percorso tematizzato dell’Acquario che si snoda in diverse aree della struttura con allestimenti, pannelli e QR code con contenuti extra consultabili e scaricabili.

Gli incontri, compresi nel biglietto di ingresso, sono organizzati nei giorni indicati dalle ore 15 alle ore 17. Tutti i dettagli degli appuntamenti sono disponibili su www.acquariodigenova.it.

Dietro le quinte – tutti i giorni dal 26/12/2024 al 6/1/2025

Torna come in ogni periodo di feste, l’appuntamento quotidiano con il tour che consente di scoprire i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. È disponibile tutti i giorni dal 26 dicembre al 6 gennaio, con partenze alle ore 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30. Ha una durata di 50 minuti e permette di conoscere le attività necessarie al corretto funzionamento delle vasche, alla cura e allevamento degli animali, ai progetti di ricerca e conservazione insieme a tante curiosità.

È acquistabile sul sito www.acquariodigenova.it al prezzo di 8 euro in aggiunta al biglietto di ingresso.

Capodanno all’Acquario di Genova

Torna la speciale proposta di Capodanno per festeggiare la fine del vecchio e l’arrivo del nuovo anno immersi nella magia del mare all’Acquario di Genova.

La serata ha inizio alle ore 19.30 con una visita esclusiva durante la quale lo staff della struttura è a disposizione del pubblico per condurlo alla scoperta della biodiversità marina e dei progetti di conservazione e ricerca in cui l’Acquario di Genova è impegnato.

Dopo la visita gli ospiti sono accolti nella splendida cornice del Padiglione Cetacei per il cocktail di benvenuto cui seguono un momento di intrattenimento musicale con violinista e il Gran Cenone placé al piano inferiore del Padiglione Cetacei.

Durante il cocktail e la cena, il pubblico è accompagnato dal sottofondo musicale e da alcuni momenti di storytelling e intrattenimento per continuare a scoprire in maniera piacevole e coinvolgente il mondo marino.

Concluso il cenone, si risale al piano superiore del Padiglione per il countodown e il brindisi di mezzanotte cui segue un DJ set fino all’1.

Per consentire l’allestimento degli spazi, il 31 dicembre 2024 l’Acquario anticiperà la chiusura alle ore 18:00, con ultimo ingresso alle ore 16:00.

L’organizzazione, in collaborazione con Capurro Ricevimenti, è curata nei minimi dettagli. Il costo del Capodanno all’Acquario di Genova è di 195 Euro a persona, tariffa unica adulti e ragazzi. La serata, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili, è acquistabile su www.c-way.it.

Notte con gli squali – sabato 7 e domenica 22/12

È la speciale iniziativa dedicata dall’Acquario di Genova ai ragazzi e alle ragazze dai 7 agli 11 anni per far conoscere l’affascinante mondo marino genovese nel contesto insolito e suggestivo della notte.

L’avventura ha inizio presso l’ingresso uffici dell’Acquario di Genova alle ore 21. Dotati di sacco a pelo, pigiama, spazzolino e quant’altro possa essere utile per trascorrere la notte fuori casa, i ragazzi saranno accolti dal personale dell’Acquario.

Dopo un momento di conoscenza, inizia uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano la struttura e dei comportamenti poco conosciuti e singolari dell’ambiente marino notturno.

La serata si conclude davanti alla vasca degli squali dove i ragazzi vivono l’emozione memorabile di addormentarsi ammirando questi affascinanti predatori.

La mattina successiva, si prosegue con un’ulteriore visita alle vasche con osservazioni sul “risveglio” degli animali e sul riavvio della vita dell’Acquario in generale. Dopo la colazione, la fantastica avventura termina alle ore 9.

Per partecipare è indispensabile la prenotazione presso C-Way, tour operator dell’Edutainment, al tel. 0102345666. Notte con gli squali è acquistabile anche on line su www.c-way.it. Il prezzo è di 89 euro per ragazzo. La partecipazione è riservata a un massimo di 30 ragazzi a Notte.

LA CITTÀ DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Dal 26 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone un calendario quotidiano di Science Snack, animazioni guidate dallo staff per approfondire di volta in volta temi diversi in modo coinvolgente e divertente. Sono compresi nella visita e proposti nelle fasce orarie dalle 10.30 alle 12.20 e dalle 15.00 alle 17.00 (durata di 20 minuti). Parte degli appuntamenti saranno a tema Tartarughe Ninja, presenti lungo il percorso della struttura.

I piccoli visitatori e le piccole visitatrici troveranno infatti proprio le Tartarughe Ninja, le quattro tartarughe antropomorfe, appassionate di pizza, protagoniste assolute di Nickelodeon, brand per bambini e ragazzi di Paramount, con le tante serie animate e i cinque film.

Nate nel 1984 dalla matita di Kevin Eastman e Peter Laird, i personaggi di Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo tematizzano alcune postazioni per far conoscere la loro astuzia e mettere alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi di bambini e ragazzi in visita.

Il periodo delle vacanze natalizie è un’occasione speciale per le famiglie per compiere insieme, adulti e bambini, un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé e del mondo attraverso il percorso esperienziale proposto dall’experience museum nelle sale tematiche dedicate ai cinque sensi, cui si aggiungono lo spazio Splash per i bambini e le bambine dai 2 ai 4 anni e lo spazio dedicato alla Casa in costruzione, come strumento per trasmettere conoscenze e divertirsi.