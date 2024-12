Dal 4 gennaio al via i saldi invernali, Ascom Savona: “Ci aspettiamo di aumentare le vendite, speriamo anche nei turisti di Capodanno”

Savona. Mancano ormai pochi giorni all’inizio dei saldi invernali in Liguria. “La nostra aspettativa è sempre quella di incrementare le vendite – l’auspicio di Laura Chiara, presidente Ascom Savona – perchè ci sono ancora molte scorte di magazzino e per i consumatori le occasioni sono tante”.

Nella nostra regione i saldi invernali iniziano sabato 4 gennaio 2025 e terminano lunedì 17 febbraio 2025. Gli eventi organizzati per l’ultimo dell’anno, tra i quali anche il Capodanno in piazza Sisto a Savona, fanno sperare in un aumento del turismo in provincia, ma anche nella città della Torretta: “Ci auguriamo che i turisti si fermino qualche giorno in più fino all’inizio dei saldi”.

Anche quest’anno il via ai saldi è a inizio gennaio, ma per il futuro i commercianti confidano in una partenza posticipata: “Combattiamo da diversi anni sulla data – ricorda -, il 4 gennaio è piena stagione e non siamo ancora riusciti a trovare a livello nazionale il giusto equilibrio molto presto. Le vendite fatte durante i saldi gravano sul guadagno del commerciante perchè la marginalità è bassissima ma si cerca di accontentare il cliente e di riuscire ad avere meno magazzino possibile”.

Le vendite invernali tra alti e bassi: “L’inverno freddo c’è stato per pochi giorni e la vendita sul capo moda è stata allineata allo scorso anno, non si è riusciti a incrementare la vendita e il clima non ha aiutato, non c’è stato un passaggio da autunno a inverno. Poi se rimane un oggetto in casa che non è all’ultima moda non è facilmente vendibile nei mesi successivi”. Anche per questo si confida nella buona riuscita dei saldi: “Speriamo nel Capodanno e nel turismo da fuori città. Incrociamo le dita per il 2025“, conclude Laura Chiara.