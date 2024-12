Dal 2027 kit di benvenuto in stazione a Savona, l’opposizione: “Proposte fantascientifiche distanti dai bisogni dei cittadini”

Savona. Fa discutere e riceve le critiche dell’opposizione la proposta del kit di benvenuto in stazione, presentata nell’ambito del dossier di candidatura a Capitale della Cultura 2027. L’obiettivo sarebbe convincere i visitatori a usare il treno piuttosto che l’auto.

“Solo l’idea di ‘invitare’ persone già giunte in treno, tra mille odissee – commenta il consigliere Manuel Meles -, a lasciare l’auto a casa indica una distanza incolmabile con gli utenti di treni e stazioni: è evidente che queste persone il proprio veicolo lo hanno già lasciato a casa e più che un kit di benvenuto, visto che la stragrande maggioranza degli utilizzatori dei treni sono studenti o lavoratori pendolari, le aziende ferroviarie dovrebbero inizialmente scusarsi per i disagi e i disservizi, mentre l’Amministrazione dovrebbe premurarsi di garantire collegamenti, parcheggi, decoro e sicurezza”.

Fa eco il consigliere Fabio Orsi: “Fa effettivamente abbastanza sorridere che dici a qualcuno che è venuto in treno di non venire in macchina. Forse, se questo era l’obiettivo, dovevi mettere il distributore di kit fuori dal casello dell’autostrada non della stazione“.

“Più in generale – continua Orsi – mi ricorda tanto il meccanismo: chiudo le strade prima di fare i parcheggi, implementare tpl, rifare il piano del traffico e senza riqualificare quelle strade nei 24 mesi successivi. Parto dal farli venire in treno ma il servizio deve essere efficiente. Non vorrei che mi dicessero: non mi vuoi in macchina, in treno fa angoscia, sai cosa, non ci vengo proprio”.

Il consigliere Maurizio Scaramuzza rincara la dose: “Partiamo male già se dobbiamo ‘convincere’ potenziali turisti a non venire a Savona in auto. D’altronde se la circolazione ferroviaria funziona bene come nel fine settimana appena trascorso, è più che altro una condanna. Comunque ogni iniziativa per la città è benvenuta, ma stiamo ancora aspettando il recupero delle aree circostanti la stazione per i famosi parcheggi di cintura. Aspettiamo, sperando che i ritardi non siano come quelli dei treni”.

“Si sperava che capitale della cultura venisse trattata con serietà e professionalità, invece, man mano che vengono alla luce i vari punti del dossier, assistiamo a qualcosa di grottesco e scollegato dalla realtà, distante dai bisogni e dalle necessità dei cittadini savonesi – aggiunge Meles -. E così dopo i ‘container brandizzati designed for all’, arriva pure la stazione ferroviaria con un ‘doppio ruolo’. Va bene infarcire il dossier di proposte fantascientifiche per far colpo sulla giuria, ma qua si rischia di travalicare nel kafkiano, finendo per prendere per il naso i savonesi: sappiamo che occuparsi con concretezza dei problemi cittadini sia arduo, ma in questo modo si acuisce la frattura tra una politica che vive nel suo mondo e le necessità e le esigenze dei cittadini”.