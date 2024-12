Da Savona a Catanzaro, la danzatrice ipovedente Ginevra Accoto esempio di autentica inclusione

Savona. L’unione italiana ciechi ed ipovedenti, sezione territoriale di Savona, comunica che una socia danzatrice ipovedente, Ginevra Accoto, di anni 14, pluricampionessa italiana di danza sportiva in carrozzina, sarà ospite accompagnata dalla sorella Martina (10 anni) e dalla migliore amica Selvaggia Aspetti, in occasione della festa di Santa Lucia, ad una serata benefica organizzata al Politeama Foglietti, ospite di UICI sezione di Catanzaro.

Ginevra ha iniziato a danzare quando aveva solo 4 anni e da cinque anni è inserita in un progetto di danza inclusiva, rivolto a minori con diverse disabilità, all’interno dell’azione progettuale Yes! We CAN dance 2.0, per il Patto Disabili di Regione Liguria, di cui è capofila l’associazione savonese Seconda stella a destra Odv.

“Veder crescere un progetto di danza di così grande impatto e bellezza che vuole creare una rete sociale di autentiche amicizie e concreta inclusione anche tra le nostre famiglie – comunica Francesca Sessa, presidente di Seconda Stella a destra e mamma di Ginevra – è qualcosa che non ci aspettavamo accadesse. Dietro queste tre ragazze ci sono più di 30 danzatori con abilità e diverse abilità che, attraverso la danza inclusiva, stanno crescendo come individui che sanno sostenersi ed esserci reciprocamente anche fuori dalla palestra. La rete di collaborazioni intorno ad una progettualità di sport che include è necessaria in ogni regione ma si costruisce negli anni permettendo continuità, nuove azioni e prospettive”.

“Ginevra – continua Luisella Frumento, vicepresidente della ASD Semplicemente danza di Savona dove è tesserata- ha tanto entusiasmo e determinazione, si impegna e costantemente frequenta gli allenamenti ottenendo grandi risultati, anche in competizioni nazionali open, cioè anche contro adulti. Sono molto orgogliosa del settore di danza Paralimpica che si è sviluppato all’interno della semplicemente danza, i nostri atleti stanno facendo progressi incredibili sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista psicologico e relazionale. Sono molto contenta che Ginevra, insieme alle altre due nostre atlete, sia stata convocata dall’unione ciechi di Catanzaro per portare avanti il messaggio che anche con la disabilità è possibile fare attività sportiva.

Conclude il presidente dell’Unione italiana Ciechi ed Ipovedenti, Andrea Bazzano: “ È un grande onore e un grande risultato che una nostra socia partecipi ad questo evento organizzato dalla nostra Unione Italiana Ciechi. Non rimane che fare un grosso in bocca al lupo, alla nostra Ginevra, alle sue ballerine, ringraziare le famiglie e le associazioni a sostegno, sia per la questa serata sia per le sue sfide future.