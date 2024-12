Costanza Catarzi, dal Circolo Scherma Savona alla medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

Savona. Costanza Catarzi fiorettista della Nazionale francese, ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova di Coppa del Mondo in Corea del Sud nella gara a squadre di fioretto femminile.

L’atleta è nata e cresciuta a Savona al Circolo Scherma e all’età di 20 anni si è trasferita a Parigi con la nazionale dei blues, dopo aver fatto una scelta a 15 anni ed aver percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili francesi.

A Budan, nella prova individuale, il giorno prima la fiorettista si era piazzata all’undicesimo posto, suo miglior risultato in Coppa del Mondo, ma soprattutto nell’assalto per l’accesso alle migliori 16 aveva sconfitto per 15-13 la portabandiera italiana alle ultime Olimpiadi Arianna Errigo.

Una soddisfazione enorme, visto quello che ha sempre rappresentato per Costanza la fiorettista e pluricampionessa azzurra.

“Costanza ci racconta il suo maestro Federico Santoro – si è allenata a Savona al Circolo sino all’età di vent’anni partecipando ad un Mondiale Under 20 ma soprattutto debuttando in Coppa del Mondo Assoluta a soli 17 anni e partecipando al circuito della Coppa del Mondo per i successivi tre anni con ottimi piazzamenti tra le prime trenta del circuito mondiale”.

“Ricordo che a Parigi, al suo debutto in Coppa, le presentai Arianna che in quel momento era la fiorettista più forte al mondo. Fu una grande emozione ed ora la vittoria, quasi da non credere. Costanza dopo un anno dal trasferimento a Parigi ha patito un brutto infortunio al ginocchio che l’ha tenuta lontano dalle pedane per un anno e che probabilmente le ha impedito di giocarsi le proprie chances per le Olimpiadi di Parigi. Ora ha 24 anni e tutto il tempo per recuperare e togliersi altre grandi soddisfazioni”.