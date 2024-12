“Cosa accade quando abbiamo un sintomo?”: il 13 dicembre a Pietra Ligure una conferenza sulle 5 leggi biologiche

Pietra Ligure. È in programma venerdì 13 dicembre, presso l’Hotel Villa Paolina di Pietra Ligure, la conferenza aperta al pubblico dal titolo “Cosa accade quando abbiamo un sintomo? Diamo uno sguardo alle 5 leggi biologiche”.

L’evento, condotto dalla dottoressa Milvia Canclini, esplorerà un approccio innovativo alla comprensione dei sintomi, basato sulle scoperte del dottor Ryke Geerd Hamer negli anni ’80.

Durante la conferenza verranno sviscerate queste leggi che fanno luce sul complesso rapporto tra psiche (sentito emotivo)/ organo e cervello. Conoscerle permetterà di valutare i processi in corso nel nostro corpo con più tranquillità e meno angoscia cosicchè la paura della malattia possa perdere forza.

Laureata in Farmacia presso l’Università degli Studi di Genova nel 1993, la dottoressa Canclini vanta una vasta esperienza sia in farmacie pubbliche che private. Nel corso della sua carriera, ha ampliato il proprio bagaglio di conoscenze oltre i confini della medicina tradizionale, approfondendo tecniche come le bio-costellazioni, l’aromaterapia e la tecnica Bowen. Dal 2019 sta approfondendo la conoscenza delle 5 leggi biologiche con Mark Ulrich Pfister e la dott.ssa Monique Charbonnier, nella Scuola di Formazione 5LB ITALIA s.r.l..

Durante la conferenza, verranno illustrate le cinque leggi biologiche che offrono una prospettiva diversa sulla salute, concentrandosi sull’origine e il decorso dei sintomi.

“Secondo le 5 leggi biologiche la causa di un sintomo organico/comportamentale è lo shock biologico (DHS), definito come un evento inaspettato, acuto, drammatico e improvviso. Questo shock attiva simultaneamente un programma biologico sensato (SBS) a livello emotivo, cerebrale e organico – si legge in una nota degli organizzatori -. La risposta del corpo allo shock si suddivide in due fasi: fase attiva (FA): Il corpo entra in uno stato di allerta, con rilascio di adrenalina, aumento della frequenza cardiaca e pressione sanguigna, riduzione dell’appetito e difficoltà nel dormire. Questa fase, che tutti abbiamo sperimentato in situazioni di stress acuto, può durare a seconda della gestione dell’emergenza. Fase di rilassamento vagotonica: dopo aver superato l’emergenza, il corpo entra in una fase di recupero. Qui emergono la stanchezza, febbre e dolori. È in questa fase che si manifestano la maggior parte dei sintomi, parte integrante del processo di guarigione”.

Aggiungono ancora: “A livello fisico diverse saranno le reazioni a seconda di quale parte del cervello dirige quel determinato organo o tessuto, evidenziando crescita cellulare o riduzione a seconda della fase dell’SBS.”

L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro che desiderano approfondire questo argomento. Per avere maggiori informazioni contattare il 353.4588804.